Сборная Казахстана по футзалу поднялась на второе место в европейском рейтинге от УЕФА

Футбол
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Выше Казахстана только действующие чемпионы Европы Португалия, передает Kazpravda.kz

Фото: КФФ

До чемпионата мира Казахстан находился на четвертом месте, но теперь обогнал Испанию и Россию (дисквалифицирована с февраля 2022 года из-за войны), сообщает Спорт Шрёдингера.

Выше Казахстана только действующие чемпионы Европы Португалия.

Рейтинг составляется с 2019 года.

Сборная Казахстана - бронзовый призер Евро-2016, полуфиналист Евро-2018 и ЧМ-2021, четвертьфиналист Евро-2022 и ЧМ-2024.

#рейтинг #Европа #сборная Казахстана #футзал

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