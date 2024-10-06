Сборная Казахстана по футзалу поднялась на второе место в европейском рейтинге от УЕФА

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До чемпионата мира Казахстан находился на четвертом месте, но теперь обогнал Испанию и Россию (дисквалифицирована с февраля 2022 года из-за войны), сообщает Спорт Шрёдингера.

Выше Казахстана только действующие чемпионы Европы Португалия.

Рейтинг составляется с 2019 года.

Сборная Казахстана - бронзовый призер Евро-2016, полуфиналист Евро-2018 и ЧМ-2021, четвертьфиналист Евро-2022 и ЧМ-2024.