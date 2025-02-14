Сборная Казахстана по хоккею стала победителем Азиады

Фото: Нұрғали Жұмағазы

В китайском Харбине завершился мужской хоккейный турнир Азиады-2025. В финальном матче сошлись сборные Казахстана и Японии, передает Kazpravda.kz

С первых же минут матча казахстанские хоккеисты обрушили атаки на ворота соперника, но долгое время не могли распечатать последний рубеж японцев. Лишь на 18-й минуте первого периода нападающий отечественной сборной Андрей Буяльский хлестким кистевым броском поразил ворота дружины из страны Восходящего солнца - 1:0.

На старте второй двадцатиминутки сначала форвард Дмитрий Бреус удвоил преимущество - 2:0, а затем гол в большинстве ветерана сборной Романа Старченко позволил отечественным хоккеистам уйти на второй перерыв со счетом - 3:0.

В третьем периоде нападающий Кирилл Панюков забросил четвертую шайбу в ворота сборной Японии - 4:0. Спустя две минуты он же установил окончательный счет в матче - 5:0, оформив дубль.

Ранее женская хоккейная сборная Казахстана завоевала серебряные медали турнира Азиады, разгромив соперниц из Южной Кореи со счетом 3:0.