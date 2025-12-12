Фото: акимат Акмолинской области

В преддверии Дня независимости в регионе произошло знаковое событие: жители села Караоткель Целиноградского района впервые получили доступ к голубому топливу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Газификация проводится в рамках масштабного проекта по развитию столичной агломерации.

В Караоткеле строительство сетей началось в прошлом году. Ввод их в эксплуатацию планировался только на 2027 год, однако благодаря ускоренным темпам работ и своевременному строительству подводящего газопровода подача голубого топлива состоялась уже в нынешнем декабре.

—Подключение села Караоткель к природному газу – важное событие. В рамках проекта построено 63 километра распределительных сетей и установлено 15 газораспределительных пунктов. Это позволяет обеспечить газом около 5 тысяч жителей, — отметил, поздравляя жителей села, первый заместитель акима области Ельдос Рамазанов.

Общая протяженность газопроводов различного давления в селе достигла 100 километров. Первые три пусковых комплекса обеспечат доступ к голубому топливу порядка 2 460 из имеющихся 4 110 домовладений.

—Мы смогли существенно ускорить процесс, обеспечив жителей Караоткеля природным газом раньше намеченного срока, — отметил директор Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихан Кымбатов.

Рады долгожданному событию и сельчане.

«Раньше зимой приходилось топить печь почти круглые сутки. Теперь жизнь стала намного легче. Огромное спасибо всем, кто помог привезти газ в наше село», — говорили они.

Газификация села Караоткель – это часть комплексной программы по обеспечению природным газом населенных пунктов Акмолинской области. Только в текущем году голубое топливо поступило в села Нурлы, Шубары, Аккаин, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин, Коянды, а также в город Косшы. Доступ к экологичному и современному виду топлива получили уже более 42 тысяч человек.

В 2026 году планируется подключение еще семи населенных пунктов, где проживает около 114 тысяч человек. Параллельно ведется разработка проектно-сметной документации для газификации еще восьми сел.