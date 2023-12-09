Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко

Также будет дана правовая оценка должностным лицам АО «АрселорМиттал Темиртау» и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, передает Kazpravda.kz

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О предварительных результатах расследования аварии на шахте им.Костенко сообщила в субботу Генпрокуратура Казахстана.

Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.

«На настоящий момент к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ» привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля», – говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.

«В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО «АрселорМиттал Темиртау» и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты. Расследование продолжается и находится на особом контроле», – отметили в ведомстве.

Как сообщалось, правительственная комиссия по расследованию несчастного случая на шахте завершила работу.

28 октября 2023 года в подземных горных выработках угольной шахты имени Костенко АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 и причинение увечья 28 шахтерам.

