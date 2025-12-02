«Семей» сохраняет лидерство Спорт 2 декабря 2025 г. 1:00 8 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент В минувшие выходные прошли очередные туры национального первенства страны по футзалу. фото МФК «Семей» Действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» в эти дни не выступал, а потому основное внимание было направлено на его прямого конкурента – «Семей». Отметим, что обе команды продолжают выступление в Лиге чемпионов УЕФА. 5 декабря они проведут ответные матчи: кайратовцы после победы на выезде над бельгийским «Андерлехтом» (7:3) теперь сыграют дома, а клуб из области Абай после упущенной победы на своей площадке над польским «Пястом» (3:3) отправится в Европу. Но вернемся к внутреннему первенству. «Семей» провел два выездных поединка против уральского «Байтерека», где в первой встрече победил с трудом со счетом 2:1, а во второй сыграл вничью – 3:3. Тем не менее семейчане продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 43 очка после 16 игр и опережая кайратовцев на целых 8 очков. Всего лишь на одно очко от «Кайрата» отстает идущий на третьем месте «Актобе». Актюбинцы два последних поединка провели в Караганде против местного «Тулпара». Первую встречу клуб с запада страны выиграл безоговорочно со счетом 5:0, а во втором хоть и не без труда, но снова выиграл – 4:3. В других поединках тура зафиксированы следующие результаты: «Аят» из Рудного принимал дома команду «Караганда» и, выиграв первый поединок со счетом 5:2, во втором уступил – 0:2; талдыкорганский «Жетысу» на своей площадке сыграл с «Атырау» и вначале выиграл со счетом 5:3, а потом разгромно уступил – 2:10; актауский «Каспий» побывал в столице, где дважды оказался сильнее «Астаны», победив со счетом 5:2 и 3:0. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА М КОМАНДА И В Н П М О 1 «Семей» 16 14 1 1 84-31 43 2 «Кайрат» 16 11 2 3 73-38 35 3 «Актобе» 16 11 1 4 61-45 34 4 «Атырау» 18 10 2 6 61-42 32 5 «Аят» 18 9 3 6 56-52 30 6 «Каспий» 16 8 2 6 48-40 26 7 «Караганда» 18 7 2 9 46-52 23 8 «Астана» 18 6 2 10 54-72 20 9 «Тулпар» 18 6 1 11 51-54 19 10 «Байтерек» 16 5 2 9 52-45 17 11 «Жетысу» 18 3 1 14 42-105 10 12 «Шымкент» 16 2 1 13 38-90 7 #Семей #Спорт #футзал