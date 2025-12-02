«Семей» сохраняет лидерство

Спорт
8
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В минувшие выходные прошли очередные туры национального первенства страны по футзалу.

фото МФК «Семей»

Действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» в эти дни не выступал, а потому основное внимание было направлено на его прямого конкурента – «Семей». Отметим, что обе команды продолжают выступ­ление в Лиге чемпионов УЕФА. 5 декабря они проведут ответные матчи: кайратовцы после победы на выезде над бельгийским «Андерлехтом» (7:3) теперь сыграют дома, а клуб из области Абай после упущенной победы на своей площадке над польским «Пястом» (3:3) отправится в Европу.

Но вернемся к внутреннему первенству. «Семей» провел два выездных поединка против уральского «Байтерека», где в первой встрече победил с трудом со счетом 2:1, а во второй сыграл вничью – 3:3. Тем не менее семейчане продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 43 очка после 16 игр и опережая кайратовцев на целых 8 очков.

Всего лишь на одно очко от «Кайрата» отстает идущий на третьем месте «Актобе». Актюбинцы два последних поединка провели в Караганде против местного «Тулпара». Первую встречу клуб с запада страны выиграл безоговорочно со счетом 5:0, а во втором хоть и не без труда, но снова выиграл – 4:3.

В других поединках тура зафиксированы следующие результаты: «Аят» из Рудного принимал дома команду «Караганда» и, выиграв первый поединок со счетом 5:2, во втором уступил – 0:2; талдыкорганский «Жетысу» на своей площадке сыграл с «Атырау» и вначале выиграл со счетом 5:3, а потом разгромно уступил – 2:10; актауский «Каспий» побывал в столице, где дважды оказался сильнее «Астаны», победив со счетом 5:2 и 3:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П М О
1 «Семей» 16 14 1 1 84-31 43
2 «Кайрат» 16 11 2 3 73-38 35
3 «Актобе» 16 11 1 4 61-45 34
4 «Атырау» 18 10 2 6 61-42 32
5 «Аят» 18 9 3 6 56-52 30
6 «Каспий» 16 8 2 6 48-40 26
7 «Караганда» 18 7 2 9 46-52 23
8 «Астана» 18 6 2 10 54-72 20
9 «Тулпар» 18 6 1 11 51-54 19
10 «Байтерек» 16 5 2 9 52-45 17
11 «Жетысу» 18 3 1 14 42-105 10
12 «Шымкент» 16 2 1 13 38-90 7

 

#Семей #Спорт #футзал

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК
Более 300 человек стали жертвами циклона на Шри-Ланке
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
Мужчина пнул пятилетнего ребенка во дворе ЖК в Алматы
Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регионах РК
Нацкаталог товаров заработает в Казахстане
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
В казахстанских школах начинают профориентационную работу
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области
Запрет на ввоз каменной продукции и гранита продлили в Казахстане
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Во Франции украли полтонны улиток
Лучших беркутчи республики выбрали в области Абай
Массовое ДТП с участием более 40 авто произошло в США из-за снегопада
«Абай салбұрыны – 2025»: столичные кусбеги показали высокие результаты на республиканском турнире
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Лучших беркутчи республики выбрали в области Абай
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по к…
Два "золота" завоевала казахстанская юниорка на Кубке мира …
ЧМ мира по каратэ: Берульцева будет драться за "золото"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]