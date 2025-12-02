Действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» в эти дни не выступал, а потому основное внимание было направлено на его прямого конкурента – «Семей». Отметим, что обе команды продолжают выступ­ление в Лиге чемпионов УЕФА. 5 декабря они проведут ответные матчи: кайратовцы после победы на выезде над бельгийским «Андерлехтом» (7:3) теперь сыграют дома, а клуб из области Абай после упущенной победы на своей площадке над польским «Пястом» (3:3) отправится в Европу.

Но вернемся к внутреннему первенству. «Семей» провел два выездных поединка против уральского «Байтерека», где в первой встрече победил с трудом со счетом 2:1, а во второй сыграл вничью – 3:3. Тем не менее семейчане продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 43 очка после 16 игр и опережая кайратовцев на целых 8 очков.

Всего лишь на одно очко от «Кайрата» отстает идущий на третьем месте «Актобе». Актюбинцы два последних поединка провели в Караганде против местного «Тулпара». Первую встречу клуб с запада страны выиграл безоговорочно со счетом 5:0, а во втором хоть и не без труда, но снова выиграл – 4:3.

В других поединках тура зафиксированы следующие результаты: «Аят» из Рудного принимал дома команду «Караганда» и, выиграв первый поединок со счетом 5:2, во втором уступил – 0:2; талдыкорганский «Жетысу» на своей площадке сыграл с «Атырау» и вначале выиграл со счетом 5:3, а потом разгромно уступил – 2:10; актауский «Каспий» побывал в столице, где дважды оказался сильнее «Астаны», победив со счетом 5:2 и 3:0.

