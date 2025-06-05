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Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, в ходе которого депутаты рассмотрели и одобрили закон «О территориальной обороне Республики Казахстан», а также сопутствующий ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Они закрепляют полномочия Президента, Правительства и Министерства обороны, а также определяют роль других государственных органов и организаций вне зависимости от формы собственности. Содержащиеся в Законе основные понятия «доброволец» и «формирования самообороны» являются нововведением для системы обороны Республики Казахстан.

«Принятые законы направлены на совершенствование системы территориальной обороны страны и законодательного регулирования общественных отношений в этой сфере. В новом законе чётко определены цели и задачи территориальной обороны, а также её принципы и мероприятия. Устанавливаются обязанности и компетенции всех сторон, ответственных за организацию системы территориальной обороны. Система государственного контроля в данной сфере также всесторонне урегулирована. Уверен, что эти законы внесут вклад в усиление потенциала системы территориальной обороны и повышение обороноспособности нашей страны», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы.

Айнур Аргынбекова предложила реформировать систему паллиативной помощи, а именно разработать стратегию на 2026–2030 годы, упростить доступ к обезболивающим, оцифровать учёт пациентов, пересмотреть тарифы и лицензирование, а также создать межведомственную группу для системных решений на уровне госполитики.

Султан Дюсембинов призвал Правительство к системной реформе садоводства, указав на слабую инфраструктуру, дефицит саженцев, низкую переработку, неэффективность господдержки и конкуренцию с импортом, а также предложил ввести таможенные пошлины, развивать кооперацию, субсидировать питомники, внедрять цифровые технологии и создать единую стратегию развития отрасли.

Асем Рахметова подняла вопрос о кризисном состоянии архивного дела в Казахстана, отметив проблемы с инфраструктурой, низким уровнем цифровизации, нехваткой кадров и слабым финансированием.

Ляззат Рысбекова обратила внимание Правительства на последствия ликвидации Уральского отделения КТЖ, что негативно отразилось на логистике, бизнесе и региональной экономике. Депутат предложила восстановить филиал в Уральске для эффективного управления перевозками, увеличения налоговых поступлений и повышения транспортной устойчивости Западно-Казахстанской области.

Руслан Рустемов предложил принять национальную стратегию развития детской литературы, создать цифровую платформу и расширить доступ через мобильные библиотеки, а также поддержать молодых авторов и издателей.