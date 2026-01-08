Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента

Вопросы развития современной столицы, ориентированной на комфорт, безопасность и качество жизни граждан, стали центральной темой встречи депутата Сената Парламента Бибигуль Жексенбай с коллективом научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан», осуществляющего научно-методическое сопровождение градостроительной политики столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Сенат

В ходе диалога было отмечено, что обсуждаемые подходы напрямую пересекаются с тезисами, обозначенными Президентом в недавнем интервью, где был сделан акцент на повышении качества жизни граждан и ориентированности государственной политики на долгосрочный результат.

В рамках встречи рассмотрены вопросы поэтапного развития территории столицы. Особое внимание уделено формированию архитектурного облика города в соответствии с требованиями дизайн-кода, строительству культурно-досуговых объектов и жилья, развитию социальной инфраструктуры, сохранению экологического баланса и модернизации транспортной системы.

Отдельным блоком рассмотрены изменения, внесенные в Генеральный план города Астаны до 2035 года, а также проект формирования столичной агломерации. Участники встречи обсудили, каким образом стратегические документы могут быть реализованы с учетом реальной нагрузки на городскую инфраструктуру и потребностей населения.

«Наша цель не только информировать о законах, принимаемых в Парламенте, но и совместно с профессиональным сообществом обсуждать, какие законодательные инициативы потребуются в дальнейшем. Столица динамично развивается, и принципиально важно, чтобы этот процесс был управляемым и ориентированным на человека», - отметила Бибигуль Жексенбай.

В ходе обсуждения сенатор также подчеркнула значимость внедрения современных подходов к управлению городскими пространствами, развития зеленой инфраструктуры и формирования инклюзивной городской среды, доступной для всех категорий граждан.

Отмечено, что за последние два года Парламентом Республики Казахстан принят ряд системных законодательных изменений, направленных на комплексное развитие городов. В их числе - поправки в законодательство о градостроительной деятельности, ориентированные на комплексное планирование территорий, развитие социальной и инженерной инфраструктуры и усиление экологических требований, а также изменения, внесенные в Земельный кодекс.

«Принятые нормы создают условия для более эффективного использования земельных ресурсов, приоритетного развития общественных и социальных объектов, повышения прозрачности процедур предоставления земельных участков. Одновременно усиливаются требования по сохранению и расширению зеленых зон, развитию общественного транспорта и снижению транспортной нагрузки», - подчеркнула сенатор.

В завершение встречи Бибигуль Жексенбай отметила, что при дальнейшем уточнении Генерального плана особое внимание должно уделяться учету предложений и мнений жителей столицы, прежде всего в части благоустройства, создания общественных пространств и размещения социальных объектов.

