О проблемах мастеров по изготовлению музыкальных инструментов в своем депутатским запросе рассказал сенатор Дархан Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, уникальные тембры и звучание национальных инструментов, являющихся живой основой казахской культуры, сохранились до наших дней именно благодаря ремесленникам музыкального искусства. Ранее такие специалисты были включены в систему научных исследований и обеспечены инфраструктурной базой, тогда как в последние годы они работают на энтузиазме в частных мастерских без государственной поддержки.

«В нашей стране введен День домбры, в школах начали преподавать предмет «домбыра». Выдающиеся кюйши и известные певцы получают различные награды. Однако сами мастера по изготовлению домбры остаются вне внимания государства. Филармонии, этно-ансамбли и оркестры – все они опираются на труд мастеров. Но при этом последние, находясь в тени широкой категории «ремесленников», лишены наград и поддержки. Между тем именно они являются хранителями национального звучания и гарантами культурной безопасности», – отметил Дархан Кыдырали.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что мастерство – это не просто ремесло, а научно-экспериментальный процесс, требующий высокой точности и знаний в области акустики и материаловедения. Каждый день мастера ведут скрытую лабораторную работу: слушают, измеряют, сравнивают, перепрофилируют, испытывают, совершенствуют. Они воссоздают старинные образцы не только по книгам, но и через практику, совмещая научную точность реконструкции и художественный вкус модернизации.