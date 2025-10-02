Сенатор предложил ввести статус «музыкальный мастер» в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Недостаточной поддержкой мастеров по изготовлению музыкальных инструментов обеспокоен Дархан Кыдырали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О проблемах мастеров по изготовлению музыкальных инструментов в своем депутатским запросе рассказал сенатор Дархан Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz 

По его словам, уникальные тембры и звучание национальных инструментов, являющихся живой основой казахской культуры, сохранились до наших дней именно благодаря ремесленникам музыкального искусства. Ранее такие специалисты были включены в систему научных исследований и обеспечены инфраструктурной базой, тогда как в последние годы они работают на энтузиазме в частных мастерских без государственной поддержки.

«В нашей стране введен День домбры, в школах начали преподавать предмет «домбыра». Выдающиеся кюйши и известные певцы получают различные награды. Однако сами мастера по изготовлению домбры остаются вне внимания государства. Филармонии, этно-ансамбли и оркестры – все они опираются на труд мастеров. Но при этом последние, находясь в тени широкой категории «ремесленников», лишены наград и поддержки. Между тем именно они являются хранителями национального звучания и гарантами культурной безопасности», – отметил Дархан Кыдырали.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что мастерство – это не просто ремесло, а научно-экспериментальный процесс, требующий высокой точности и знаний в области акустики и материаловедения. Каждый день мастера ведут скрытую лабораторную работу: слушают, измеряют, сравнивают, перепрофилируют, испытывают, совершенствуют. Они воссоздают старинные образцы не только по книгам, но и через практику, совмещая научную точность реконструкции и художественный вкус модернизации.

«Необходимо ввести национальный профессиональный статус «Музыкальный мастер», модернизировать мастерские-лаборатории. Требуется внедрить национальный реестр и акустический паспорт для инструментов, систему сертификации, заключать долгосрочные контракты и обеспечивать продвижение мастеров», – предложил сенатор. 

 

