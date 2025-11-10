Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сказал президент США Дональд Трамп журналистам.

Соглашение сенаторов — первый шаг к прекращению шатдауна. После прохождения Сената законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом — процесс, который может занять несколько дней.

Почему случился шатдаун

Конгресс не мог договориться о финансировании, поскольку демократы настаивали на отмене сокращения программы Medicaid и на продлении налоговых льгот на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года, а республиканцы отказывались уступать в этом вопросе.

В обмен на прекращение шатдауна лидер большинства в Сенате Джон Тюн пообещал демократам провести в декабре голосование по продлению медицинских субсидий. Соглашение также предусматривает восстановление на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, и выплату им компенсаций.

С 1 октября государственные служащие и военные были отправлены в неоплачиваемый отпуск или вынуждены работать без оплаты, это почти полтора миллиона человек.

Большинство сотрудников федеральных служб отправлены в неоплачиваемый отпуск на неопределенное время. Это и есть шатдаун — слово переводится как «закрытие» или «отключение». Необходимые работники (в том числе авиадиспетчеры) продолжают работать без оплаты. В прошлом им выплачивали зарплату задним числом после окончания шатдаунов.

Из-за отсутствия финансирования также сократилась поддержка жителей США, которые зависят от продовольственной помощи (к примеру, в виде талонов на продукты).

В субботу более 1 400 рейсов в США, как внутренних, так и международных были отменены после того, как авиакомпаниям на этой неделе получили указание сократить объемы перевозок на время приостановки работы федерального правительства.