Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, открывшей путь к нашей священной независимости. И вот уже три года эта знаменательная дата вновь отмечается в статусе национального праздника.

«День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность», – подчеркивает Глава государства, называя декларацию о суверенитете «победой смелости и дипломатии, разума и терпения».

Определение Дня Республики национальным праздником связано не только с датой принятия декларации, но и с самим ее содержанием, где провозглашение суверенитета основывается на стремлении создания достойных и равных условий жизни для всех граждан государства. В документе подчеркивается: граждане республики всех нацио­нальностей составляют народ Казах­стана, который является единственным носителем суверенитета и источником государственной власти страны.

Основные положения декларации были использованы в первой статье Конституции 1995 года, где отмечено, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. При этом основополагающими принципами выступают общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократичес­кими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

Оглядываясь в прошлое, осознавая сложности переходного периода, с которыми столкнулось наше поколение, необходимо понять простую истину: исторические вехи, имеющие значимый консолидирующий потенциал, требуют бережного и ответственного подхода в их осмыслении.

Принятие декларации о суверенитете происходило на фоне сложных политико-правовых и социально-экономических процессов конца 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия. Трудности в экономике, усиление напряженности между разными социальными группами активизировали острые дебаты в разных плоскостях. Трудовые коллективы получили право выбирать себе руководителей, стали появляться разнообразные экологические, политические движения, общественные объединения, которые вносили свою лепту в трансформацию общественного сознания.

Несмотря на то что уже большинство союзных республик, включая РСФСР, объявили о своей независимости, текст Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР вызвал среди депутатов Верховного Совета острую дискуссию. Было видно, что сама идея для определенной части депутатов оказалась неожиданностью. Это понятно, так как среди депутатского корпуса, работавшего на общественных началах, было много партийных функционеров, консерваторов, простых трудяг.

Работа над документом была нелегкой в условиях сложной этногеографичес­кой структуры страны. В Верховном Совете – Парламенте того времени – и во всем обществе происходили горячие дискуссии. Защищать и обосновывать приходилось каждую статью, каждое слово документа. Принятие Декларации о государственном суверенитете явилось важной вехой в развитии государственности и, в частности, в будущем создании профессионального Парламента.

Декларация дала возможность рес­публике выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах и самостоятельно решать вопросы внешнеэкономической деятельности. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности.

В историческом документе впервые четко определялось, что Казахская ССР есть суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими республиками в союз суверенных рес­публик, строит с ними отношения на договорной основе и при этом сохраняет право свободного выхода из данной структуры. Государственная власть в республике осуществляется по принципу разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Декларация определяла понятие народа Казахстана, который составляют граждане республики всех национальностей, и именно народ является единственным источником государственной власти.

Декларация заложила основы будущей независимой казахстанской государственности, став первым правовым актом, который дал целостное определение статуса Республики Казахстан как самостоятельного суверенного государства. В ней были закреплены все атрибуты реального суверенитета: собственная территория и гражданство, самостоятельность власти внутри республики, верховенство Конституции и законодательства, государственный бюджет, герб, флаг и гимн.

В политической истории становления суверенного Казахстана особая роль принадлежит Верховному Совету XII созыва, выборы в который состоялись в марте 1990 года. В нем впервые было обеспечено самое широкое представительство научной и творческой интеллигенции. По мнению академика Салыка Зиманова, это был самый интеллектуальный по составу Парламент в истории Казахстана. Его еще называли народным мозговым центром переходного периода.

Для подготовки текста декларации у депутатов было мало времени – всего около шести месяцев. Рабочую группу возглавил видный государственный дея­тель, доктор юридических наук Салык Зиманов. В ее состав вошли представители интеллигенции, ученые, юристы и депутаты.

Проект декларации был вынесен на всенародное обсуждение. Это повысило легитимность данного исторического документа, который установил, что Казахстан является самостоятельным субъектом международных отношений, определяет внешнюю политику в своих интересах, обменивается дипломатическими и консульскими представительствами, участвует в деятельности международных организаций.

Особая роль Верховного Совета заключалась в принятии ряда важнейших политико-правовых документов, заложивших фундамент независимости Казахстана, законодательно обеспечивших проведение реформ.

Я, как работник советских органов Северного Казахстана того периода, не только сопереживал, как и все казахстанцы, но и, выполняя служебные обязанности, предоставлял отдельные ответы и отчеты по обсуждению декларации среди населения на запросы аппарата Верховного Совета. Все заседания ВС транслировались по телевидению.

25 октября Салык Зиманов выступил с окончательным проектом текста декларации перед 360 депутатами на сессии Верховного Совета КазССР. Каждую статью народные избранники скрупулезно разбирали и обсуждали. Хотя сама декларация содержала всего 17 пунктов, ее обсуждение в ВС длилось почти шесть часов.

В этот день страна сделала огромный шаг к свободе, о которой наши предки мечтали веками. В этой связи я считаю 25 октября особым днем в истории страны. Рад, что Президент Касым-Жомарт Токаев восстановил его национальный статус и сделал главным праздником страны. Ведь это воля народа, решение, проверенное историей.

Историческое значение декларации состоит в том, что она напомнила о собственной государственности Казахстана, имеющей многовековую историю, подчеркнула принцип территориальной целостности и объявила о функционировании республики как демократичес­кого и правового государства.

Объявление исключительной собственности республики на все природные ресурсы, экономический и научно-технический потенциал позволило Казахстану проводить самостоятельную экономическую политику. Декларация стала базовым основополагающим законодательным актом, с которого начался этап дальнейшего развития государственно-правовой системы страны по пути оформления полной государственной независимости.

В условиях распада Советского Союза и политической нестабильности этот документ дал нам возможность заявить о своем праве на самостоятельное управление. Казахстан, будучи одной из ключевых республик СССР, находился под давлением экономических и политических перемен в условиях дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. В документе было закреплено, что Конституция и законы республики имеют приоритет над союзными нормами. Это позволило закрепить свои правовые основы и подготовить почву для будущих реформ.

С правовой точки зрения декларация была первым шагом к юридическому закреплению независимости Казахстана. Хотя республика еще оставалась в составе СССР, она уже имела все необходимые элементы для дальнейшего отделения.

С другой стороны, положения декларации позволили избежать коллапс власти и сохранить политическую стабильность, консолидировать общество, особенно в условиях нарастающей нестабильности и экономического кризиса.

Для народа Казахстана она стала символом новой эпохи независимости, свободы и самоуправления. Этот документ объединил страну и показал всему миру, что Казахстан готов стать самостоятельным субъектом международных отношений.