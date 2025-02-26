Шагает «цифра» по полям

Сельское хозяйство
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В стране продолжается перевод процессов в АПК в электронный формат

коллаж Натальи Ляликовой

Элементы «умных» технологий

На первом форуме работников сельского хозяйства Президент страны отметил, что за истекшие пять лет количество цифровых фермерских хозяйств в республике выросло почти шестикратно и перевалило за две сотни. Это, по сути, предприятия будущего, в которых широко внедряются новейшие технологии. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Предстоит ускорить перевод всех услуг и процессов в отрасли в электронный формат.

Алгоритмы получения субсидий и преференций должны быть максимально просты и понятны для аграриев, а информация о них – доступной по форме и содержанию. Сверхточный учет, контроль и прогнозирование на всех этапах производства можно обеспечить за счет использования искусственного интеллекта и «больших данных».

В целом цифровизация призвана повысить конкурентоспособность АПК, способствовать снижению доли теневого сектора, стать важным фактором дальнейшего совершенствования управления в отрасли. К слову, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует, что мировой рынок цифрового сельского хозяйства будет расти в среднем на 11,3% ежегодно до 2027 года.

В США и Канаде широко распространено применение информационных технологий для мониторинга посевов. Аграрии в этих странах используют спутниковые снимки, беспилотные летательные аппараты и аналитические данные для изучения вопросов, касающихся состояния и урожайности сельскохозяйственных культур. Уровень внедрения цифровизации в данных государствах оценивается в 30–50%, а степень использования методов точного земледелия достигает 60–80%.

Правительство Казахстана также уделяет внимание внедрению элементов «умных технологий» во всех секторах сельского хозяйства. Определены конкретные цели и ключевые направления. Посредством применения цифровых инструментов предстоит обеспечить точность данных о потребности в финансовых средствах, о посевных площадях, поголовье скота. Цифровизация таким образом повысит прозрачность и эффективность мер господдержки.

Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы оцифровка способствовала их рациональному использованию, сбалансированному планированию посевных работ. В связи с этим Премьер-министр Олжас Бектенов на одном из февральских заседаний Правительства указал на необходимость шире применять космический мониторинг сельхозугодий и использовать дроны.

От производителя к потребителю

Как напомнил руководитель Правительства, необходимо выстроить прозрачную цепочку производства и сбыта аграрной продукции – от выращивания до поставки конечному потребителю. При этом важно использовать цифровые решения и искусственный интеллект в прогнозировании климатических рисков, объемов урожайности и рыночных цен на продукты питания.

Кроме того, Премьер-минист­ром поставлена задача с помощью искусственного интеллекта оптимизировать процессы полива, использования средств защиты растений и удобрений, потребления кормов, а также управления парком сельхозтехники.

На сегодня остается актуальной проблема точности статис­тических данных в сферах животноводства, растениеводства, в вопросах учета запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах и хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности. И здесь на помощь также должна прийти цифровизация. Для этого Правительством ставится задача по стимулированию привлечения отечественных IT-компаний для разработки инновационных решений в сфере сельского хозяйства.

В связи с этим Премьер-министр поручил министерствам сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с акиматами регионов до конца текущего года разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения, до 1 сентября завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве.

В интересах аграриев

В 2024 году, по данным вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрия Муна, аграриям было оказано более 2,6 млн электронных услуг. Запущена система «Жер инспектор». В результате введен спутниковый мониторинг, землевладельцы получают автоматические уведомления через SMS и личные кабинеты. Таким образом, создана единая база данных, доступная и госорганам, и аграриям.

Сейчас мониторингом охвачено 116 млн га сельхозземель. В результате с 2022 года в госсобственность возвращено 12 млн га земли по причине ее неэффективного использования. В 2025-м планируется вернуть еще 2 млн га. Для местного населения перераспределено 5 млн га сельхозземель. Упрощено 11 групп бизнес-процессов: семь – по земельным ресурсам, четыре – по растениеводству. Число требуемых документов для отчетности уменьшилось на 83%. Время оказания услуг сократилось на 97%.

По данным Дмитрия Муна, цифровизация сельского хозяйства уже дала селу большие преиму­щества. Так, использование спутникового мониторинга и геоаналитики, автономных роботов и дронов повышает урожайность на 10–15%, снижает потребление воды в сельском хозяйстве на 25%.

Для автоматизации ключевых процессов в сельском хозяйстве цифровое министерство планирует внедрять ИИ-агентов. Чат-бот-ассистент с элементами ИИ для субсидирования сельскохозяйственных заявок автоматически проверяет документы и снижает процент отклонений из-за некорректных данных.

Интеллектуальная система анализа почв снижает ручной труд на 75–80%, повышает точность рекомендаций до 95%. Дроны с ИИ для борьбы с вредителями сокращают потери урожая на 25–30%. Осуществление соответствующих проектов запланировано на 2025–2026 годы.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, отчитываясь в начале текущего месяца на заседании Правительства о цифровизации в АПК, доложил, что в 2023 году их ведомством была запущена Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС), охватывающая все направления.

По итогам внедрения системы достигнуты положительные эффекты, в том числе в виде бесплатности услуг для всех пользователей. Минимизированы коррупционные риски путем внедрения очередности заявок и листа ожидания.

Встречные обязательства и лист ожидания

Министр уточнил, что с текущего года через государственную систему внедрены встречные обязательства для аграриев. Госсистема субсидирования интегрирована с необходимыми сис­темами других госорганов. При этом одним из важных шагов стало проведение интеграции с системой Комитета госдоходов для получения счетов-фактур в электронном формате (ЭСФ).

Такой подход позволил исключить имевшиеся ранее манипуляции с субсидиями, не позволяя их использовать повторно, отзывать либо изменять сведения.

В государственной системе субсидирования был сделан акцент на прозрачности процесса и равного к нему доступа при условии соблюдения ряда требований (наличие земельного участка, приобретение субсидируемого товара) путем внедрения очередности рассмотрения заявок, когда каждая из них рассматривается в зависимости от даты и времени подачи. При этом сведения о статусе заявки и наличии бюджета на конкретную категорию субсидирования находятся в открытом доступе. Параллельно внедрен «лист ожидания», что позволяет фермеру подать заявку на субсидирование в любое время, даже при отсутствии средств в бюджете.

По данным ведомства, в 2024-м объем заявок на получение субсидий через ЕГИСС значительно превысил показатели предыдущего года. Особенно заметен рост по направлению удобрений, где финансирование увеличилось в несколько раз.

Платформенный подход

Одним из важных направлений деятельности Министерства сельского хозяйства является цифровизация животноводчес­кой отрасли.

Ранее учет сельскохозяйственных животных велся преиму­щественно вручную. Информация о племенном животноводстве, лабораторных исследованиях, очагах особо опасных заболеваний, а также о сделках купли-продажи животных находилась на бумажных носителях. Все это делало процессы трудоемкими и затратными по времени, создавало значительные риски в плане точности данных.

Автоматизация учетных процессов в сфере животноводства позволила обеспечить прозрачность и эффективность работы. Регистрация животных и проведение лабораторных исследований значительно ускорились за счет автоматизации внесения сведений по животному. Это поз­воляет ветеринарным службам оперативно выявлять инфекции и локализовать очаги заболеваний, предотвращая вспышки на ранней стадии, а также снижает риск инфекций и потери продуктивности.

Также министерство начало работу по внедрению новой информационной системы прослеживаемости растениеводства (ИСПР). Она позволит проследить цикл производства и происхождения сельхозпродукции до экспорта по принципу «от поля до стола», а также обеспечить контроль и безопасность. Планируется также внедрить паспортизацию объектов рас­тениеводства, что обеспечит прозрачность происхождения продукции.

Завершающим этапом цифровизации агропромышленного комплекса станет внедрение платформы «Е-АПК», подразумевающей платформенный подход для создания единой цифровой экосистемы АПК. Минсельхоз планирует объединить все имею­щиеся отраслевые информационные системы.

#цифровизация #сельское хозяйство #АПК

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