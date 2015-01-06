"Шахтер" и "Сарыарка" продолжают искать новых хозяев

Экономика
770
Батырбек Агимбетов
Футбольный клуб "Шахтер" и хоккейную дружину "Сарыарка" вновь не удалось продать в ходе электронных торгов, прошедших во вторник, 6 января. Это не произошло несмотря даже на то, что организатор электронного тендера снизил цену на 20%, передает Kazpravda.kz со ссылкой NV.kz.

"Департамент госимущества и закупок Карагандинской области снизил цену на оба лота (ФК "Шахтер", ХК "Сарыарка" – Прим. автора). В результате на второй тендер "горняков" выставили за 171,9 млн тенге, а "Сарыарку" – за 62 млн тенге. Условия приватизации клубов тоже стали мягче. К примеру, организатор уже не требует, чтобы новый владелец "Шахтера" построил за свой счет в Караганде крытый футбольный манеж на пять тысяч посадочных мест. Что касается "Сарыарки", то тут потенциальный покупатель не обязан тратить деньги на новую спортивную базу для хоккеистов", – сообщает интернет-ресурс. 

Также отмечается, что спортклубы выставят на тендер в третий раз. Возможно, что их цена будет снижена еще на 20%.

При этом неизвестно, какая судьба ждет "Шахтер" и "Сарыарку", если и на следующих торгах не появится покупатель. Их судьбу решит специальная комиссия, в которую входят чиновники и представители бизнес-ассоциаций. Есть предположение, что спортклубы останутся в коммунальной собственности или будут ликвидированы. Поскольку на их содержание ежегодно тратятся миллиарды бюджетных средств, а дохода ни футболисты, ни хоккеисты не приносят.

Напомним, первый электронный тендер по продаже спортивных клубов "Шахтер" и "Сарыарка" прошел 2 декабря 2014 года. Однако тогда торги были признаны несостоявшимися по причине того, что не поступило ни одной заявки от покупателей.

Популярное

Все
Марафон силы и амбиций
Оберег для целого мира
Защитить титул чемпиона
Слово о замечательном человеке
История Ботая оживает в кино
Радиация, которая лечит
Платформа для безопасности
Свобода на ощупь
Помогут разобраться в «цифре»
Помочь детям в кризисной ситуации
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Конаеве начали строить КОС
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Как изменились цены на товары и услуги в Казахстане
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]