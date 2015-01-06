Футбольный клуб "Шахтер" и хоккейную дружину "Сарыарка" вновь не удалось продать в ходе электронных торгов, прошедших во вторник, 6 января. Это не произошло несмотря даже на то, что организатор электронного тендера снизил цену на 20%, передает Kazpravda.kz со ссылкой NV.kz.
"Департамент госимущества и закупок Карагандинской области снизил цену на оба лота (ФК "Шахтер", ХК "Сарыарка" – Прим. автора). В результате на второй тендер "горняков" выставили за 171,9 млн тенге, а "Сарыарку" – за 62 млн тенге. Условия приватизации клубов тоже стали мягче. К примеру, организатор уже не требует, чтобы новый владелец "Шахтера" построил за свой счет в Караганде крытый футбольный манеж на пять тысяч посадочных мест. Что касается "Сарыарки", то тут потенциальный покупатель не обязан тратить деньги на новую спортивную базу для хоккеистов", – сообщает интернет-ресурс.
Также отмечается, что спортклубы выставят на тендер в третий раз. Возможно, что их цена будет снижена еще на 20%.
При этом неизвестно, какая судьба ждет "Шахтер" и "Сарыарку", если и на следующих торгах не появится покупатель. Их судьбу решит специальная комиссия, в которую входят чиновники и представители бизнес-ассоциаций. Есть предположение, что спортклубы останутся в коммунальной собственности или будут ликвидированы. Поскольку на их содержание ежегодно тратятся миллиарды бюджетных средств, а дохода ни футболисты, ни хоккеисты не приносят.
Напомним, первый электронный тендер по продаже спортивных клубов "Шахтер" и "Сарыарка" прошел 2 декабря 2014 года. Однако тогда торги
были признаны несостоявшимися по причине того, что не поступило ни одной заявки от покупателей.