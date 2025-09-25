В средней школе № 3 села Оте­гул Шардаринского района прошел день откры­тых дверей для родителей, журналистов и блогеров, ставший настоящим праздником для местных жителей. Это наглядное подтверждение того, что в отдаленных поселках страны тоже реализуется масштабный национальный проект «Келешек мектептері», инициированный Президентом.

фото пресс-службы облакимата

Новое здание школы, построенное в живописных окрестностях близ города Шардары, рассчитано на 300 учащихся и полностью отвечает современным требованиям к качественному и комфортному обучению. Учебный процесс организован в одну смену. Просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, современное оборудование, STEM-лаборатории – все это позволяет не только усваивать знания, но и применять их на практике.

Гостям была представлена инфраструктура школы, которая действительно впечатляет.

Здесь есть все необходимое для разностороннего развития учеников: хореографический и спортивный залы, кабинеты изобразительного искусства, графики, музыки, в том числе с национальными инструментами, актовый зал, коворкинг-зона и зоны отдыха. Оборудование мастерских дает детям возможность освоить ремесла на прак­тике. К примеру, школьницы с гордостью показали односельчанам современные швейные машинки, продемонстрировав полученные на уроках навыки.

– Наша цель – не просто обу­чать, а развивать личность, – отметил директор школы Еркинали Акбердиев. – Школа становится центром притяжения для детей, местом, где они могут заниматься наукой, искусством, спортом, реализовывать свои таланты, получать нужные трудовые навыки. Благодаря национальному проекту «Келешек мектептері» ребята получили возможность учиться в современных условиях, которые раньше казались недостижимыми.

Еркинали Акбердиев уверен, что успех ребенка – результат сотрудничества школы и семьи. И подобные встречи с родителями – важный шаг к формированию доверия и достижению общих целей. Руководство школы намерено подобные мероприятия проводить регулярно.

Родителям рассказали о структуре учебного процесса, применении цифровых образовательных платформ и воспитательных программах, в которых активно участвуют школьники. Также была организована экскурсия по школьной столовой, спортивному залу и библиотеке.

Родители, побывавшие на дне открытых дверей, не скрывали своего восторга. Они охотно вспоминали, в каких школах им приходилось учиться в свое время, призывали детей бережно относиться к школьному имуществу и оборудованию.

– Сегодняшнее знакомство с новой школой произвело огромное впечатление, – отметила одна из местных жительниц. – Просторные классы, современное оборудование, уютная атмосфера – видно, что школа продумана до мелочей. Особенно радует внимание к безопасности и комфорту детей. Уверены, в такой среде у ребят будет расти интерес к обучению.

Новая школа в селе Отегул – это не просто образовательное учреждение, а символ перемен, уверенности в завтрашнем дне и заботы государства о своих гражданах. К слову, это не единственное учреждение образования в Шардаринском районе, построенное по проекту «Келешек мектептері».

В городе Шардаре сдана в экс­плуатацию школа на 1 200 мест, расположенная на территории площадью 4,2 га. Этот масштабный объект был построен ТОО «Integra Construction KZ» по заказу АО «Samruk-Kazyna Construction». Строительство началось в июне 2023 года и было завершено на три месяца раньше срока – всего за 18 месяцев.

А в Туркестане сданы в экс­плуатацию сразу две школы, каж­дая из которых рассчитана на 2 000 мест. В Сауране работает «школа будущего» для 600 учеников. Следует подчерк­нуть, что Туркестанская область – один из лидеров в реализации программы «Келешек мектептері». Из 29 запланированных объектов в регионе уже введено в эксплуатацию 21 учебное заведение, остальные находятся на финальной стадии строительства.