Школа – символ перемен

Образование
8
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В средней школе № 3 села Оте­гул Шардаринского района прошел день откры­тых дверей для родителей, журналистов и блогеров, ставший настоящим праздником для местных жителей. Это наглядное подтверждение того, что в отдаленных поселках страны тоже реализуется масштабный национальный проект «Келешек мектептері», инициированный Президентом.

фото пресс-службы облакимата

Новое здание школы, построенное в живописных окрестностях близ города Шардары, рассчитано на 300 учащихся и полностью отвечает современным требованиям к качественному и комфортному обучению. Учебный процесс организован в одну смену. Просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, современное оборудование, STEM-лаборатории – все это позволяет не только усваивать знания, но и применять их на практике.

Гостям была представлена инфраструктура школы, которая действительно впечатляет.

Здесь есть все необходимое для разностороннего развития учеников: хореографический и спортивный залы, кабинеты изобразительного искусства, графики, музыки, в том числе с национальными инструментами, актовый зал, коворкинг-зона и зоны отдыха. Оборудование мастерских дает детям возможность освоить ремесла на прак­тике. К примеру, школьницы с гордостью показали односельчанам современные швейные машинки, продемонстрировав полученные на уроках навыки.

– Наша цель – не просто обу­чать, а развивать личность, – отметил директор школы Еркинали Акбердиев. – Школа становится центром притяжения для детей, местом, где они могут заниматься наукой, искусством, спортом, реализовывать свои таланты, получать нужные трудовые навыки. Благодаря национальному проекту «Келешек мектептері» ребята получили возможность учиться в современных условиях, которые раньше казались недостижимыми.

Еркинали Акбердиев уверен, что успех ребенка – результат сотрудничества школы и семьи. И подобные встречи с родителями – важный шаг к формированию доверия и достижению общих целей. Руководство школы намерено подобные мероприятия проводить регулярно.

Родителям рассказали о структуре учебного процесса, применении цифровых образовательных платформ и воспитательных программах, в которых активно участвуют школьники. Также была организована экскурсия по школьной столовой, спортивному залу и библиотеке.

Родители, побывавшие на дне открытых дверей, не скрывали своего восторга. Они охотно вспоминали, в каких школах им приходилось учиться в свое время, призывали детей бережно относиться к школьному имуществу и оборудованию.

– Сегодняшнее знакомство с новой школой произвело огромное впечатление, – отметила одна из местных жительниц. – Просторные классы, современное оборудование, уютная атмосфера – видно, что школа продумана до мелочей. Особенно радует внимание к безопасности и комфорту детей. Уверены, в такой среде у ребят будет расти интерес к обучению.

Новая школа в селе Отегул – это не просто образовательное учреждение, а символ перемен, уверенности в завтрашнем дне и заботы государства о своих гражданах. К слову, это не единственное учреждение образования в Шардаринском районе, построенное по проекту «Келешек мектептері».

В городе Шардаре сдана в экс­плуатацию школа на 1 200 мест, расположенная на территории площадью 4,2 га. Этот масштабный объект был построен ТОО «Integra Construction KZ» по заказу АО «Samruk-Kazyna Construction». Строительство началось в июне 2023 года и было завершено на три месяца раньше срока – всего за 18 месяцев.

А в Туркестане сданы в экс­плуатацию сразу две школы, каж­дая из которых рассчитана на 2 000 мест. В Сауране работает «школа будущего» для 600 учеников. Следует подчерк­нуть, что Туркестанская область – один из лидеров в реализации программы «Келешек мектептері». Из 29 запланированных объектов в регионе уже введено в эксплуатацию 21 учебное заведение, остальные находятся на финальной стадии строительства.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

Популярное

Все
Шахматная дипломатия в действии
Coca-Cola по-шымкентски
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Попался в сеть
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Новая архитектура народного представительства
Сюрприз для солдат
Нужны вера, надежда и любовь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Школьники «примерили» будущие профессии
Формировать экологическое мышление
Автоматизированные программно-аппаратные комплексы внедрены…
Изменились школьные меню

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]