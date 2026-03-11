Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице занятия для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей второй смены переведены в онлайн формат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В связи с ухудшением погодных условий в Астане занятия для учащихся школ второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей переведены в онлайн формат.