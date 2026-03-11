Школьников и студентов колледжей перевели на «дистанционку» в Астане

Образование,Столица
126
Дана Аменова
специальный корреспондент

Непогода снова внесла некоторые коррективы в учебный процесс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице занятия для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей второй смены переведены в онлайн формат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В связи с ухудшением погодных условий в Астане занятия для учащихся школ второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей переведены в онлайн формат.

«В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра ) 11 марта 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – говорится в сообщении столичного Управления образования.

#Астана #акимат #студенты #школьники #колледжи #дистанционка

