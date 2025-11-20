Казахстанские школьники переходят на дистанционное обучение: из-за роста заболеваемости почти 1,5 тысячи классов в семи регионах уже переведены на удалёнку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В их числе: Астана, Жамбылская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская области, а также область Абай. Плюс Восточно-Казахстанская область, где первыми перевели на удалёнку детей. Там зафиксирован резкий всплеск ОРВИ и гриппа.

По данным департамента санитарного контроля, с 1 октября в регионе зарегистрировано более 45 тысяч случаев ОРВИ, причём 59% заболевших — дети.

- Решение о временном переходе на дистанционный формат принято в тех классах, где свыше 30% учеников отсутствуют по уважительной причине, подтверждённой медицинскими справками. При этом образовательный процесс продолжается в полном объёме с соблюдением всех требований к дистанционному обучению, - прокомментировала заместитель руководителя управления образования ВКО Булбул Козыбаева.

Также в области Абай почти 10 тысяч школьников перевели на обучение из дома.

По протоколу Министерства здравоохранения, класс отправляют на дистанционный формат, если заболевает каждый третий ученик. Педагоги утверждают: на качество обучения это не повлияет.