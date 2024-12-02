Школу тенниса хотели незаконно передать частникам в ЗКО

По протесту прокурора областная школа тенниса осталась в ведении государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: прокуратура ЗКО

Верховный суд РК отменил решения местных судов, которые обязали управление физкультуры и спорта передать областную школу тенниса в доверительное управление по договору государственно-частного партнерства (ГЧП).

Доводы прокуратуры были признаны обоснованными в части того, что данные требования не подлежат рассмотрению в порядке административного производства.

Решение о таких обязательствах должно приниматься на основании решения маслихата области, как это предусмотрено статьей 163 Бюджетного кодекса.

Кроме того, подписанный договор ГЧП нарушал бюджетное законодательство, поскольку он предусматривал финансовые обязательства государства в размере более 900 млн тенге без соответствующего решения маслихата.

«Вклад предпринимателя в проект составил лишь 5%, в то время как государственный вклад составил 95%, что противоречит экономическим интересам государства. Это также нарушает принцип, озвученный главой государства на расширенном заседании правительства, согласно которому в рамках ГЧП должно быть соблюдено соотношение интересов государства и частного инвестора», – уточнили в надзорном органе.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что передача объекта в доверительное управление была незаконной.