фото Рустэма Ануарбекова

Поделиться опытом и обсудить планы, представить проекты, наладить связи и вместе отметить День молодежи на самой длинной набережной Казахстана приехали в город на Иртыше более ста молодых специалистов из всех регионов страны.

«Молодежь всегда и везде олицетворяет невероятную силу перемен», – отметил в своем видеообращении к участникам Jastar Fest Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поздравил всех казахстанцев с праздником и подчеркнул, что сегодня у молодых людей очень много возможностей для самореализации, ведь они родились в эпоху, когда весь мир меняется на глазах.

Участники форума представляют самые разные сектора экономики и общества – от здравоохранения и образования до промышленности и информацион­ных технологий. Объединяет их не только возраст (до 35 лет), но и лидерство, стремление к росту и развитию профессиональных компетенций, а главное – понимание ответственности за будущее своей отрас­ли, региона и всей страны. И оттого символичным получилось начало форума, когда гости Павлодара возложили цветы к памятникам Абая Кунанбаева и Каныша Сатпаева – великих людей, на которых равняется современная молодежь.

В первый день форума региональные делегации посетили ряд промышленных предприятий Павлодара: их встречали на таких гигантах, как электролизный, алюминиевый, нефтехимический заводы. Не менее интересно было увидеть, как работает современный средний бизнес, например, мебельная фирма ТОО «Troya», где благодаря внедрению последних технологических разработок и автоматизации выпускают школьную мебель, в том числе для проекта «Келешек мектептері».

Ну а детальная дискуссия состоялась на площадке областного Дома дружбы, где прошло торжественное открытие форума. Приветствуя участников, заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова подчеркнула, что в Прииртышье всегда ценили вклад представителей рабочих профессий в развитие региона, и данный форум наверняка заложит основу для будущих совместных проектов жителей разных областей

Казахстана.

О том, как государство создает условия для развития молодежи, говорил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Говоря о необходимости повышать престиж рабочих профессий, он отметил, что Павлодар может стать здесь примером.

– Павлодар – колыбель молодежной политики современного Казахстана. Многие движения зарождались именно здесь: начал свою работу «Жасыл ел», появилось первое управление молодежной политики, – напомнил вице-министр.

После официальной части состоялись две кейс-сессии: «Қазақстанның жаңа келбеті: жасампаздық жолындағы жас­тар» и «Абырой асқары – іске адалдық». На одной из них выступил инженер-разработчик роботизированного конструктора QBit, общественник, лучший IT-педагог года в Центральной Азии и участник рейтинга Forbes «30 до 30», уроженец Экибастуза Рустем Ермеков. Он поделился своим опытом и подчеркнул, что на пути к успеху идея для него всегда была важнее прибыли.

– Я искал проекты с глубокой идеей, которые дают масштабный и долгосрочный результат. Предложений заработать быстро было немало, но я выбирал путь, способный стать большой историей, – говорил автор проекта QBit.

Конечно же, Рустем затронул и тему искусственного интеллекта, который может стать отличным помощником для всех, кто стремится к успеху. Эксперт отметил, как важно использовать этот инструмент для эффективного выполнения любой работы. Главное – не бояться, а изучать и совершенствовать его применение.

– ChatGPT я использую как инструмент для генерации идей и поиска оптимальных решений. Например, сейчас разрабатываю образовательный гаджет и хотел выбрать форму его корпуса.

С помощью ИИ за один день я получил 20–30 вариантов и выбрал наиболее подходящий, – привел пример Рустем Ермеков.

В целом тема успешных карьерных историй была одной из ключевых на этом мероприятии. Порадовало, что подавалась она совершенно не однобоко: удаленная работа айтишником или собственный бизнес перестали быть пределом мечтаний выпускников школ. Повлиял на это и Год рабочих профессий, ставший важнейшим стимулом для поднятия авторитета созидательного труда среди молодежи.

О современных трендах в построении карьеры на промышленном предприятии говорил Раимбек Каирбаев – аналитик операционной эффективности и производственной системы ТОО «ERG SERVICE». Он постарался рассказать коллегам из других регионов о тех улучшениях, которые претерпело предприятие за последние десятилетия.

– Сейчас престиж, авторитет рабочего на производстве значительно поднимается, что выражается не только в увеличении зарплат. Например, мы раскрываем потенциал наших молодых сотрудников с помощью выстроенной и отлаженной производственной системы. В моем представлении молодой рабочий обязательно должен иметь активную жизненную позицию. Он не должен бояться предлагать свои идеи. Например, на нашем предприятии очень высокий процент реализации инициатив, которые выдвигаются молодежью, – подчеркнул Раимбек Каирбаев.

Во второй день работы форума в нем принял участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

– Сегодня здесь собралась молодежь, которая будет формировать сильный, конкурентоспособный и технологически развитый Казахстан. В нашей стране треть населения – это молодежь, средний возраст граждан составляет 32 года, и эта доля продолжает расти. Именно поэтому объявление Года рабочих профессий стало важным шагом для повышения их престижа и популяризации технических специальностей среди молодых людей, – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что Правительство реализует комплекс мер поддержки молодых казах­станцев: вдвое увеличены студенческие стипендии, строятся 17 общежитий на 4,5 тыс. мест, открыты филиалы зарубежных колледжей и университетов, реа­лизуются программы «Жасыл ел», «Молодежная практика», «С дипломом в село»; действуют льготные жилищные программы «Наурыз», «Отау» и новый проект «Наурыз жұмыскер» для специалистов рабочих профессий; проведена переориентация стипендии «Болашақ» – не менее 60% грантов выделяется на технические специальности.

Отдельно Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан активно внедряет международные стандарты подготовки кадров: заключено 50 меморандумов с организациями из 10 стран, развивается участие в движении WorldSkills, создан Нацио­нальный центр компетенций WorldSkills Kazakhstan, а в Актау проведен первый чемпионат TurkicSkills с участием специа­листов из восьми государств.

А завершился форум фестивалем на набережной Павлодара. Здесь действовала интерактивная выставка «Павлодар – Жұмысшы мамандықтар аймағы», где рабочие профессии были представлены как перспективный и престижный выбор для молодежи. В экспозиции – более 40 промышленных и товарных предприятий региона и страны, которые продемонстрировали свою продукцию, новейшие разработки и услуги. Гостей ждали мастер-классы, презентации, а также выступ­ления уличных музыкантов и танцоров, фотозоны, конкурсы, спортивная зона с казахскими национальными играми. Ну а яркой точкой этого дня молодежи стал концерт на сцене Ertis Promenade с участием звезд казахстанской эстрады.