Создатели Silk Way Star раскрыли, как устроена главная сцена мегапроекта и что ждет зрителей
За три месяца первого азиатского вокального проекта Silk Way Star на сцене в Астане выступили артисты из 12 стран, представив более 90 уникальных номеров. Команда проекта впервые подробно рассказала о художественной концепции сценографии, сложных технических решениях и подготовке к финалу, который состоится 22 ноября, сообщает Kazpravda.kz
Сценография как метафора Шёлкового пути
Шеф-редактор проекта Касымхан Алдашев отметил, что визуальная концепция Silk Way Star основана на образе Шёлкового пути – символе культурной связи и движения вперед.
«В основе конструкции – непрерывный восходящий маршрут: от поверхности сцены к взмывающей вверх световой спирали. Для нас это путь артиста – от первого выхода на сцену к вершине международного финала», – подчеркнул Алдашев.
Многоуровневая сцена с парящей LED-спиралью стала одним из ключевых символов шоу. Благодаря динамической конструкции участники могли реализовать десятки художественных решений – от минималистичных до этнических и футуристических.
Как создаются постановки
Главный режиссер проекта Анатолий Фролов рассказал, что команда готовила индивидуальные постановки для каждого артиста.
На площадке работали 15 камер, LED-пол и специально созданная спираль из LED-экранов, на которую выводились графика и визуальные акценты для каждого номера.
«Конструкция отражает идею единого пути. Внимательные зрители заметили в ней букву “S” — символ Silk Way Star и метафору восходящего движения», – отметил он.
По его словам, в 99,9% случаев постановки создавались по режиссёрской задумке, но артисты вносили собственные элементы, чтобы подчеркнуть стиль страны, которую представляют.
Закулисье: что остается вне кадра
За одним номером стоит работа десятков специалистов: режиссеров, операторов, техслужбы, музыкальных продюсеров, реквизиторов, световых и звуковых инженеров, хореографов, стилистов и гримеров.
Ассистент режиссера Анора Абдурахманова отметила, что на перестановку сцены между выступлениями уходит от 2 до 5 минут:
«Мы многократно репетируем перестановки до эфира, чтобы каждая секунда была выверена и соответствовала таймингу», – пояснил он.
Техническая команда также поделилась, что некоторые номера требовали сложных решений. Во время выступлений использовали фермы – подвижные металлические конструкции, которые поднимались и опускались во время номера. Из таких ферм создавали, например, образ шанырака.
Были и трюковые элементы: альпинист поднимался на верхний уровень сцены и по таймингу сбрасывал реквизит для создания эффекта. Подобные номера требуют максимальной точности и строгих мер безопасности.
Что ждать в гранд-финале
По словам главного режиссера, финал будет отличаться от предыдущих девяти эфиров:
«Мы удивляли масштабом декораций и сложной графикой. Но финал будет другим — мы решили дать артистам больше пространства для чистого вокального звучания»,– добавил спикер.
Творческая команда завершает генеральные репетиции, финалисты готовят сильнейшие номера сезона.
Гранд-финал состоится 22 ноября в 20:00 на телеканале Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.
Финалисты Silk Way Star:
ALEM (Казахстан)
Язмин Азиз (Малайзия)
Автандил Абесламидзе (Грузия)
Мишель Джозеф (Монголия)
Чжан Хэ Сюань (Китай)
Саро Геворгян (Армения)
Мадинабону Адылова (Узбекистан)
Победитель будет определён по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование. Поддержать артистов можно на сайте silkwaystar.org.
Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).