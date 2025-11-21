Silk Way Star: какие номера готовят участники телешоу в гранд-финале

Создатели Silk Way Star раскрыли, как устроена главная сцена мегапроекта и что ждет зрителей

Фото предоставлено организаторами

За три месяца первого азиатского вокального проекта Silk Way Star на сцене в Астане выступили артисты из 12 стран, представив более 90 уникальных номеров. Команда проекта впервые подробно рассказала о художественной концепции сценографии, сложных технических решениях и подготовке к финалу, который состоится 22 ноября, сообщает Kazpravda.kz 

Сценография как метафора Шёлкового пути

Шеф-редактор проекта Касымхан Алдашев отметил, что визуальная концепция Silk Way Star основана на образе Шёлкового пути – символе культурной связи и движения вперед.

«В основе конструкции – непрерывный восходящий маршрут: от поверхности сцены к взмывающей вверх световой спирали. Для нас это путь артиста – от первого выхода на сцену к вершине международного финала», – подчеркнул Алдашев.

Многоуровневая сцена с парящей LED-спиралью стала одним из ключевых символов шоу. Благодаря динамической конструкции участники могли реализовать десятки художественных решений – от минималистичных до этнических и футуристических.

Как создаются постановки

Главный режиссер проекта Анатолий Фролов рассказал, что команда готовила индивидуальные постановки для каждого артиста.

На площадке работали 15 камер, LED-пол и специально созданная спираль из LED-экранов, на которую выводились графика и визуальные акценты для каждого номера.

«Конструкция отражает идею единого пути. Внимательные зрители заметили в ней букву “S” — символ Silk Way Star и метафору восходящего движения», – отметил он.

По его словам, в 99,9% случаев постановки создавались по режиссёрской задумке, но артисты вносили собственные элементы, чтобы подчеркнуть стиль страны, которую представляют.

Закулисье: что остается вне кадра

За одним номером стоит работа десятков специалистов: режиссеров, операторов, техслужбы, музыкальных продюсеров, реквизиторов, световых и звуковых инженеров, хореографов, стилистов и гримеров.

Ассистент режиссера Анора Абдурахманова отметила, что на перестановку сцены между выступлениями уходит от 2 до 5 минут:
 

«Мы многократно репетируем перестановки до эфира, чтобы каждая секунда была выверена и соответствовала таймингу», – пояснил он.

Техническая команда также поделилась, что некоторые номера требовали сложных решений. Во время выступлений использовали фермы – подвижные металлические конструкции, которые поднимались и опускались во время номера. Из таких ферм создавали, например, образ шанырака.

Были и трюковые элементы: альпинист поднимался на верхний уровень сцены и по таймингу сбрасывал реквизит для создания эффекта. Подобные номера требуют максимальной точности и строгих мер безопасности.

Что ждать в гранд-финале

По словам главного режиссера, финал будет отличаться от предыдущих девяти эфиров:

«Мы удивляли масштабом декораций и сложной графикой. Но финал будет другим — мы решили дать артистам больше пространства для чистого вокального звучания»,– добавил спикер. 

Творческая команда завершает генеральные репетиции, финалисты готовят сильнейшие номера сезона.

Гранд-финал состоится 22 ноября в 20:00 на телеканале Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.

Финалисты Silk Way Star:

ALEM (Казахстан)

Язмин Азиз (Малайзия)

Автандил Абесламидзе (Грузия)

Мишель Джозеф (Монголия)

Чжан Хэ Сюань (Китай)

Саро Геворгян (Армения)

Мадинабону Адылова (Узбекистан)

Победитель будет определён по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование. Поддержать артистов можно на сайте silkwaystar.org.

Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).

 

