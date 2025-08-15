В рамках первого в истории ультрадальнего тест-драйва по маршруту «Шёлкового пути» среди брендов новых энергетических автомобилей, автопробег «25 000 км ROX Silkroad» успешно завершил свой первый зарубежный этап — в Казахстане.

Пишем новую главу Шёлкового пути языком технологий

Эта страна, расположенная в самом сердце Центральной Азии, с древности служила узловым пунктом Великого шёлкового пути и сегодня является флагманской зоной сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

ROX Motor организовала серию разноплановых мероприятий — от традиционного культурного вечера до внедорожных экспедиций и посещений автосалонов, выступив в роли посла культуры и технологий. Тем самым компания не только продемонстрировала технологическую мощь китайского электромобилестроения, но и стала «мобильной гостиной», укрепляющей взаимопонимание между народами Китая и Казахстана, наполняя двустороннюю дружбу новой, экологичной энергией.

ROX 01 как проводник в мир многовековой кочевой цивилизации Центральной Азии

Вдохновлённая духом «Одного пояса — одного пути», компания ROX Motor организовала культурный вечер, посвящённый традициям Казахстана, раскрывая богатство и самобытность кочевой цивилизации, веками определявшей ритм жизни евразийских степей. Это событие стало мостом между прошлым и будущим, между культурным наследием и технологическим прогрессом, между душами народов Китая и Казахстана.

Местом встречи стал ресторан Auyl в Алматы — не просто гастрономическое пространство, а живая энциклопедия кочевой культуры, воссозданная на фоне живописных склонов гор Чимбулак. Интерьеры, дышащие историей, украшенные аутентичными элементами быта кочевников, стали подлинной сценой для диалога между эпохами. Под звуки традиционных казахских мелодий, среди танцев и ремесленных выступлений, электромобиль ROX 01 вписался в этот культурный пейзаж как воплощение современного кочевника — «умного», экологичного, но по-прежнему связанного с дорогой и природой.

Автомобиль стал не просто экспонатом, а «мобильной юртой нового времени» — местом встречи людей и идей, символом синтеза степной философии и инновационных технологий. Этот вечер показал, что современный транспорт может не просто перемещать, но и объединять, становясь частью культурного пространства и раскрывая миру живое наследие кочевой цивилизации Центральной Азии.

Внедорожный премиум-SUV ROX 01: от каньонов до городов — по величию казахстанских пейзажей

С первых километров на казахстанской земле автоколонна ROX 01 начала глубокое исследование страны, измеряя её природное и культурное богатство вращением колёс. В Чарынском каньоне, который часто называют «центральноазиатским Колорадо», автомобиль блестяще продемонстрировал возможности полного привода и систему кругового обзора на 360°, с лёгкостью преодолевая сложные рельефы и узкие участки — настоящий полигон для испытаний внедорожного потенциала.

Покинув каньон, команда двинулась по маршруту древнего Шёлкового пути — от старинного Тараза, в диалоге с тысячелетними торговыми станциями, до снежных хребтов Алма-Аты и уютных улиц Шымкента. Всё это стало живым воплощением слогана: «Великолепие Казахстана открывается с ROX».

От опасных ущелий до бескрайних степей, от древних городов до современных мегаполисов — ROX 01 доказал свою выносливость, надёжность и универсальность в крупнейшей в мире стране без выхода к морю, демонстрируя поистине глобальную адаптивность.

Расширяя глобальное присутствие ROX и укрепляя энергетическое сотрудничество Китая и Казахстана

Во время поездки команда ROX Motor посетила фирменные автосалоны бренда в Алматы и Шымкенте, управляемые третьей по величине автомобильной дистрибьюторской группой Казахстана — Doscar Group. Эти салоны уже стали важным мостом между местными потребителями и китайскими технологиями в сфере электромобилей. Особенно важную роль играет алматинский центр, который в рамках экспедиции стал настоящей «станцией на Шёлковом пути», обеспечив команду техобслуживанием, диагностикой и пополнением запасов.

Успешное завершение казахстанского этапа — не только ключевой рубеж в пробеге «25 000 км ROX Silkroad», но и символ активного углубления сотрудничества между Китаем и Казахстаном в области новых энергетических технологий. Как отметил основатель и CEO ROX Motor Ян Фэн:

«25 000 километров — это не просто проверка автомобиля, это доказательство открытости китайских брендов миру. ROX стремится стать послом новой эпохи Шёлкового пути, неся китайские технологии и образ жизни туда, где ещё не ступала нога современного путешественника».

О компании ROX Motor

ROX Motor — это международная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей с новыми источниками энергии. Мы фокусируемся на интеллектуальных технологиях, внедорожных возможностях и разработке расширенных электромобилей с увеличенным запасом хода (REEV).

Наша миссия — вдохновлять и поддерживать тех, кто стремится к новым горизонтам, с помощью передовых технологических решений. Мы стремимся стать ведущим мировым брендом в сфере активного образа жизни на природе.

Подробнее: https://www.roxmotor.com/kz