Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, погоду Казахстана обусловит западный антициклон, с которым на большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются с ложбиной северо-западного циклона в северо-западных областях, 26-28 августа на западе, 28 августа на севере страны.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.

На западе ожидается понижение температуры днем от 23-34 тепла, на юге региона сильной жары с 35-38 градусов до 20-35 тепла, на северо-западе РК сильная жара 30-35 градусов, на севере региона 27 тепла, в северных областях будет повышение от 25-32 до сильной жары 30-35 градусов.

В Северо-Казахстанской области будет понижение температуры от 27-32 до 22-27 тепла, в центре страны сильная жара 30-35 градусов, на востоке Казахстана повышение от 17-27 до 24-33 тепла, в южных областях сильная жара 35-40 градусов, на юго-востоке повышение от сильной жары 30-35 градусов, в горных районах 20-25 тепла до 32-37 градусов, в горных районах 22-27 тепла.