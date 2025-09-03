Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков «Казгидромета», атмосферные фронтальные разделы вызовут неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, сообщает Kazpravda.kz

4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. На юге, юго-востоке, в центре, 5-6 августа на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается ясная погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине РК в ночные и утренние часы – туманы.

На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре страны в ночные часы столбики термометров опустятся до 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Дневные температуры в западных регионах понизятся от 18-33 до 15-27 тепла; в северных областях ожидается повышение от 17-28 до 25-30 тепла.

В центре РК повышение от 20-32 до 25-35 тепла; на востоке страны основной фон температуры 12-25 тепла. На юге ожидается колебание температур от 30-35 до 33-38 тепла, на юго-востоке Казахстана повышение от 22-30, в горных районах 12-17 тепла до 28-33, в горных районах 18-23 тепла.