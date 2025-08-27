Футбольные фанаты присоединились к празднованию исторического спортивного достижения и стали свидетелями впечатляющего зрелища

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

В Алматы телебашня «Кок-Тобе» засияла футбольной символикой в честь исторической победы алматинского «Кайрата» над шотландским «Селтиком», сообщает Kazpravda.kz

На кадрах видео, размещенном на официальной странице клуба в Instagram, видно, как на башне появляются логотип «Кайрата» и эмблема Лиги чемпионов УЕФА, подчеркивая важность события.

Среди комментариев подписчиков можно встретить множество поздравлений и выражений гордости за клуб. Многие отмечают, что этот успех стал значимой вехой в истории казахстанского футбола и вдохновил молодое поколение игроков и болельщиков.

Клуб «Кайрат» давно зарекомендовал себя как один из ведущих клубов страны, и такая победа укрепляет его репутацию на международной арене.

Напомним, футбольный клуб из Алматы «Кайрат» выиграл решающую стадию квалификации Лиги чемпионов. На домашнем стадионе казахстанский клуб встречался с шотландским «Селтиком».

Первая игра между клубами в Глазго завершилась со счетом 0:0. В ответном матче в Алматы команды также не смогли отметиться голами.

В серии послематчевых пенальти, благодаря сейвам голкипера «Кайрата» Темирлана Анарбекова, сильнее оказались алматинцы - 3:2. Таким образом, клуб из Алматы сыграет в основном этапе ЛЧ. Жеребьевка состоится 28 августа.