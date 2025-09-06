Синдром 7 сентября

Колонка обозревателя
79
Асель Муканова

– Не успел в школу пойти – уже заболел! – сетует коллега.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ее сын-подросток захворал в первые дни учебы. Списать на банальное нежелание учиться не получилось: высокая температура, ломота в суставах, слабость подтверждали наличие серьезного заболевания. И с таким явлением столкнулись многие мои знакомые.

А вы знали, что существует так называемый синдром 7 сентября? Этот неформальный термин описывает состояние школьников, которые начинают болеть или проявлять признаки усталости и стресса примерно на второй неделе сентября, при адаптации к учебной нагрузке и смене летнего режима. Как утверж­дает нейросеть, синдром вызван резким изменением распорядка дня, увеличением психоэмоциональной нагрузки, привыканием к коллективу и большим объемом новой информации.

Надо признать, что начало учебного года – испытание не только для детей, но и для родителей. Мамам и папам вновь предстоит взять полный контроль над своими чадами: обеспечить их своевременным питанием, развозкой, вовремя уложить спать, проверить домашку. А на это нужны дополнительные время и нервы.

Однако детям все равно приходится куда сложнее. Причем адаптироваться к новым задачам после летних каникул нелегко не только малышам, но и старшим школьникам.

Специалисты предупреждают: школьный стресс часто маскируется под обычные капризы. Но стоит серьезно обратить внимание, если у ребенка появляются головные боли или боли в животе, раздражительность, плаксивость, резкие перепады настроения, трудности с концентрацией и забывчивость. Часто это не просто нежелание идти в школу, а самый настоящий стресс, имеющий далекие последствия.

В общем, первые недели сентября могут быть непростыми, но при правильном подходе ребенок быстро привыкнет к школьному режиму. Чтобы помочь ему и снизить риск стрессов и болезней, педиатры и психологи дают простые рекомендации.

Во-первых, нормализуйте режим сна. Ребенку лучше ложиться до 22.00 часов и просыпаться в одно и то же время. Хоть и непросто, но важно убрать перед сном все гаджеты. Обеспечьте в комнате темноту и тишину.

Во-вторых, следите за питанием: обязательный завтрак в течение часа после пробуждения, регулярные прие­мы пищи и легкий белково-жировой перекус днем помогут держать энергию на уровне.

Избегайте перегрузок! В первый месяц достаточно одной секции или кружка. Дайте время, чтобы ребенок привык к школьной нагрузке. Еже­дневные прогулки, плавание или спокойная зарядка – лучший вариант.

Родителям и детям не помешает освоить антистресс-практики. Прос­тое дыхание на счет или медитация с мягкой игрушкой помогут ребенку расслабиться и восстановить силы. Если адаптация проходит тяжело, можно обсудить со специалистом дополнительную нутрицевтичес­кую поддержку (магний, витамины D, С, цинк).

А еще нам с сыном помогает целеполагание. Жить вообще легче, если есть конкретные цели и задачи. К осенним каникулам нужно разработать маршрут небольшого путешествия. К Новому году придумать подарки и праздничную программу. Весной запланировать крупную покупку для всей семьи. А там и до следующего лета со всеми его удовольствиями недалеко!

Придумайте с детьми нечто удивительное и мечтайте вместе. Тогда и школьные будни переживете гораздо легче.

Все колонки автора
#школа #школьники #стресс #адаптация

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Решить квартирный вопрос
Технологии для удобства жизни
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Синдром 7 сентября
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Сначала примерьте на себя
«Реал» приедет в Алматы
Вот и лето прошло
Хочешь – не хочешь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]