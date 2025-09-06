Ее сын-подросток захворал в первые дни учебы. Списать на банальное нежелание учиться не получилось: высокая температура, ломота в суставах, слабость подтверждали наличие серьезного заболевания. И с таким явлением столкнулись многие мои знакомые.

А вы знали, что существует так называемый синдром 7 сентября? Этот неформальный термин описывает состояние школьников, которые начинают болеть или проявлять признаки усталости и стресса примерно на второй неделе сентября, при адаптации к учебной нагрузке и смене летнего режима. Как утверж­дает нейросеть, синдром вызван резким изменением распорядка дня, увеличением психоэмоциональной нагрузки, привыканием к коллективу и большим объемом новой информации.

Надо признать, что начало учебного года – испытание не только для детей, но и для родителей. Мамам и папам вновь предстоит взять полный контроль над своими чадами: обеспечить их своевременным питанием, развозкой, вовремя уложить спать, проверить домашку. А на это нужны дополнительные время и нервы.

Однако детям все равно приходится куда сложнее. Причем адаптироваться к новым задачам после летних каникул нелегко не только малышам, но и старшим школьникам.

Специалисты предупреждают: школьный стресс часто маскируется под обычные капризы. Но стоит серьезно обратить внимание, если у ребенка появляются головные боли или боли в животе, раздражительность, плаксивость, резкие перепады настроения, трудности с концентрацией и забывчивость. Часто это не просто нежелание идти в школу, а самый настоящий стресс, имеющий далекие последствия.

В общем, первые недели сентября могут быть непростыми, но при правильном подходе ребенок быстро привыкнет к школьному режиму. Чтобы помочь ему и снизить риск стрессов и болезней, педиатры и психологи дают простые рекомендации.

Во-первых, нормализуйте режим сна. Ребенку лучше ложиться до 22.00 часов и просыпаться в одно и то же время. Хоть и непросто, но важно убрать перед сном все гаджеты. Обеспечьте в комнате темноту и тишину.

Во-вторых, следите за питанием: обязательный завтрак в течение часа после пробуждения, регулярные прие­мы пищи и легкий белково-жировой перекус днем помогут держать энергию на уровне.

Избегайте перегрузок! В первый месяц достаточно одной секции или кружка. Дайте время, чтобы ребенок привык к школьной нагрузке. Еже­дневные прогулки, плавание или спокойная зарядка – лучший вариант.

Родителям и детям не помешает освоить антистресс-практики. Прос­тое дыхание на счет или медитация с мягкой игрушкой помогут ребенку расслабиться и восстановить силы. Если адаптация проходит тяжело, можно обсудить со специалистом дополнительную нутрицевтичес­кую поддержку (магний, витамины D, С, цинк).

А еще нам с сыном помогает целеполагание. Жить вообще легче, если есть конкретные цели и задачи. К осенним каникулам нужно разработать маршрут небольшого путешествия. К Новому году придумать подарки и праздничную программу. Весной запланировать крупную покупку для всей семьи. А там и до следующего лета со всеми его удовольствиями недалеко!

Придумайте с детьми нечто удивительное и мечтайте вместе. Тогда и школьные будни переживете гораздо легче.