Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 10,

- Акмолинская область - 1,

- Карагандинская область - 1,

- Павлодарская область - 1,

- Северо-Казахстанская область - 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 917 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 123.

На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.