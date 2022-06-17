Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 10,

- Акмолинская область - 1,

- Карагандинская область - 1,

- Павлодарская область - 1,

- Северо-Казахстанская область - 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 917 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 123.

На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

 

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Не надо стесняться!
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Небесная «ласточка»
Тяжкий груз сирийской войны
Внутренние резервы для роста
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Школа Дианы
Ответственность как правило
Выбираем маршрут для отдыха
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Мастер-класс для ортопедов
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 июня
Здравоохранение
В три раза увеличилось количество выезжающих на лечение за …
Здравоохранение
Тысячи врачей работали без сертификатов в Казахстане
Здравоохранение
Дефицит медицинских кадров увеличился в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]