Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 10,
- Акмолинская область - 1,
- Карагандинская область - 1,
- Павлодарская область - 1,
- Северо-Казахстанская область - 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 917 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 123.
На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (131+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 41 пациент, на амбулаторном уровне – 138 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.