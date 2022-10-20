Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 51 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 406 заболевших.

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 971 человек (827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 864 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.