Скалолаз Амир Маймуратов преодолел квалификацию на ЧМ в Сеуле
Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов успешно преодолел квалификацию на чемпионате мира в Сеуле (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz
Участник Олимпиады-2024 пробился в 1/8 финала в дисциплине "скорость", отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
В отборочном раунде Маймуратов показал 15-й результат. В плей-офф выходили 16 скалолазов.
Ришат Хайбуллин стал 23-м, Бекнур Алтынбеков - 26-м, Жандос Калибай - 30-м, Дамир Токтаров - 50-м.
Медали будут разыграны сегодня, 25 сентября.