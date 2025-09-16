Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов финишировал в десятке лучших на этапе Кубка мира в Гуйяне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Отборочный раунд казахстанец завершил на девятом месте.

Это позволило ему выйти в 1/8 финала, где в одном противостоянии он уступил китайцу Шоухун Чу. В итоге казахстанец занял десятое место.

Победу одержал Чу, выигравший в финале у Ре Омасы (Япония). Замкнул тройку лучших немец Леандер Карманс.

Казахстанцы Дамир Токтаров, Жандос Калибай, Бекнур Алтынбеков, Алишер Мурат не смогли преодолеть квалификацию.