Скляр опроверг слухи о передаче объектов АМТ российской компании

Фото: Kazpravda.kz

"Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, действительно компания имеет просроченные обязательства по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, происходящие на предприятии и связанные с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить", - заявил Скляр в кулуарах Акорды.

По его словам, ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в развитие производства.

Вице-премьер отметил, что для правительства безопасность труда - это главный приоритет.

Ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев не исключал смену акционера АМТ.

Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев после гибели шахтеров на шахте "Казахстанская" в августе этого года поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии.

В сообщении Акорды тогда прозвучало, что продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для пребывания на казахстанском рынке.