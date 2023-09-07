Скляр опроверг слухи о передаче объектов АМТ российской компании

Вице-премьер Роман Скляр опроверг слухи о продаже российской "Северстали" активов "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, действительно компания имеет просроченные обязательства по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, происходящие на предприятии и связанные с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить", - заявил Скляр в кулуарах Акорды.
По его словам, ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в развитие производства.
Вице-премьер отметил, что для правительства безопасность труда - это главный приоритет.
Ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев не исключал смену акционера АМТ.
Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев после гибели шахтеров на шахте "Казахстанская" в августе этого года поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии.
В сообщении Акорды тогда прозвучало, что продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для пребывания на казахстанском рынке.