Одна из них – женщина, а самому старшему Қазақстану – почти сто лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большинство из них живут в Карагандинской области – 7, в Акмолинской – 6 человек. В Костанайской области и Астане – по 3, в Алматинской и Мангистауской областях и в Шымкенте – по 2, а в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях – по одному человеку с таким именем.

Кроме того, одна женщина также носит это гордое имя.

Самому старшему Қазақстану 92 года, самому молодому – 25 лет.

Как сообщалось, в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.