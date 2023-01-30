Сколько иностранных автомобилей легализовали казахстанцы

В Казахстане продолжается легализация иностранного автотранспорта, ввезенного в страну до 1 сентября прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/kzo_pd

«На сегодня уже 28 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тысячи автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки», – поделилась свежими цифрами официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Она отметила, что помимо ЦОНов и портала электронного правительства подать заявку на легализацию авто можно в приложении Halyk Homebank.

Для этого разделе «Госуслуги» нужно выбрать «Легализация иностранного транспорта», заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля.

После подписания заявки она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления.

«В случае положительного результата у клиента появится кнопка «Забронировать очередь в спецЦОНе» для проведения сверки VIN-кода. Далее остается выбрать подходящую дату и время посещения спецЦОНа.

После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов автовладельцу остается только оплатить первичный сбор в 200 тысяч тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будут выданы казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт», – резюмировала спикер.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто, которая продлится до 1 июля этого года.