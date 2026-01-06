Сколько нужно для счастья?

Елена Левкович

Подарки на зимний праздник я привыкла готовить загодя. Вижу хороший вариант, когда совпадают желания и возможности, – покупаю. Презенты могут быть куплены, упакованы и запрятаны подальше уже в середине осени, какие-то «довески» к основному подарку докупаю уже по мере приближения праздника. Люблю это время, потому что люб­лю делать подарки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этот раз было так же: мужу и младшему сыну выбрала, что подарить, еще за пару месяцев до Нового года, осталась довольна собой и в полной уверенности, что они тоже будут довольны. А вот со старшим вышла накладка. Парню 14, интересы меняются постоянно. Вообще-то я была уверена, что он хочет компьютерное кресло. Да, мы в этом плане не очень строгие родители, и мальчики часто играют в компьютерные игры. Пусть хотя бы делают это с удобствами. И я уже забросила это кресло в корзину, почти заказала. Выбирала только цвет – синее или красное? И тут сын заявляет: «А я хочу лего!»

Кто хоть раз покупал оригинал этого конструктора, знает: цена может быть травмирующей для кошелька. Отдавать за пластиковые детальки несколько десятков тысяч тенге – при всем уважении… Страсть сына к конструктору понимаю: это уже не просто игрушка, это своя вселенная, которую можно достраивать бесконечно. У него даже есть отдельная этажерка под уже собранные наборы. Но сын растет, и запросы, какой именно ему хочется конструктор, тоже растут…

У моих друзей-товарищей дети плюс-минус того же возраста. Поспрашивала: что они просят у Деда Мороза? Разбег впечатляющий: смартфоны, часы хорошего бренда, игровые приставки, девочки пробуют себя в парфюмерии, украшениях. Кто-то последовал модной тенденции и просто написал родителям артикулы товаров в маркетплейсе. Родители стараются соответствовать. Говорят: у нас такого не было, пусть у детей будет.

Не могу не согласиться. Помню, мне исполнялось, кажется, девять лет, и я очень хотела любую мягкую игрушку. Но времена были не самые простые, и мама подарила мне… розовые тапочки, вьетнамки. Ярко-розовые, на стельке была не очень умело нарисована японка в кимоно и с веером. Подошва была даже не резиновой, а из пенопласта как будто. Я точно знаю, что они стоили 35 тенге, – видела на базаре. Я счастливо прошоркала в них на улице до конца лета, пока не развалились окончательно. Книги, альбомы для фотографий, статуэтки котиков, резинки для волос – я была рада всему, как и мои подружки. Сейчас вспоминаю, умиляюсь: как мало нам нужно было для счастья!

Какой именно набор ему надо подарить, сын так и не выбрал. «Сделайте мне сюрприз», – великодушно разрешило чадо. Мы сделали: подарили наушники и… кружку с забавным котом. Вы не представляете, сколько было радости. От кружки! Наушники сын вскрыл, сказал «прикольные» и положил в ящик стола. Кружка же стала верным спутником: она присутствует на завтраке, обеде, ужине, всегда стоит с водой возле компьютера. Мне кажется, он ее даже в школу будет с собой носить.

Что-то похожее получилось и с младшим: интересные орешки и мармелад вызвали гораздо большее воодушевление, чем основной подарок. Выходит, нашим детям так же, как и нам в свое время, нужно совсем мало для счастья?

#дети #подростки #подарки #игрушки #Новый год #сюрприз

