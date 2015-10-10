Скончался телохранитель Рейгана

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Слева направо: Рональд Рейган, Джерри Парр
В США в возрасте 85 лет скончался агент Секретной службы Джерри Парр, в 80-е годы работавший телохранителем президента Рональда Рейгана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The New York Times. 

Смерть Парра настала в результате остановки сердца.

30 марта 1981 года Парр помог Рейгану забраться в лимузин и закрыл его своим телом в ходе покушения у отеля "Хилтон" в Вашингтоне.

Покушение случилось через 69 дней после официального вступления Рейгана в дожность главы государства. 

В год 30-летия с момента покушения Русская служба BBC опубликовала воспоминания агента Джерри Парра о том, что произошло в тот день. Так, после выступления в отеле "Хилтон" Рейган направился к своей машине. 

Отрывок из публикации: 
"По левую сторону от президента собрались журналисты, телевизионные операторы и некоторое количество зевак.

По дороге к машине Рейган обернулся налево и поднял руку, чтобы поприветствовать небольшую группу людей.

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"Когда до машины оставалось примерно полтора метра, – вспоминает Парр, – я услышал два быстрых выстрела – "бах, бах", а потом еще – "бах, бах, бах, бах".

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Парр даже не задумывался над тем, что делать дальше, он просто отреагировал на звук. Агент практически швырнул президента в машину и бросился на него сверху, чтобы прикрыть Рейгана на случай, если кто-то откроет огонь через открытую дверь автомобиля.

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...В машине Парр ощупал Рейгана, но не нашел никаких ранений. Президент только пожаловался на боль в груди: он подозревал, что сломал или повредил ребро, когда сотрудник охраны прикрывал его после покушения.

...Когда автомобиль проезжал мимо вашингтонского Дюпон-Серкл, агент спросил президента, как тот себя чувствует.

"Он ответил: "Все нормально, но, кажется, у меня какое-то повреждение во рту". И тогда он начал харкать кровью, которая сильно пенилась. Я смотрел на него, а потом увидел, что губы президента стали серыми, а вокруг них появилась легкая голубая каемка", – вспоминает агент.

"Тогда я быстро принял решение – везти его в больницу, и он согласился", – продолжает Парр.

Это решение, вероятно, и спасло жизнь президента. Рейган смог сам войти в здание больницы университета Джорджа Вашингтона, но вскоре потерял сознание.

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