Общество
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Новое дело – труба

После 15 мая станет известна судьба «окурка» рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске. Эксперты вот-вот сделают вывод о том, что выбрать: реконструировать старую трубу или построить новую?

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Севказэнерго» Андрей Калиничев пояснил, что выбор зависит от результатов обследования, которое проводят две экспертные компании. В случае если несущая способность трубы сохранилась, состоится реконструкция.

Напомним, что еще 20 марта в Петропавловске обрушилась часть одной из трех дымовых труб ТЭЦ-2. Под завалом погибла 37-летняя работница предприятия. Возбуждено уголовное дело, задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2, гендиректор «Севказэнерго».

Восстанавливать трубу владельцы ТЭЦ будут за свой счет, отметил во время недавней рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Алихан Смаилов. По предварительным подсчетам, на все работы понадобится три миллиарда тенге. Срок выхода ТЭЦ-2 на полную мощность зависит от того, придется трубу строить заново или только достраивать.

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