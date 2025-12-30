Следуй за мечтой!

Статьи,Адреса успеха
79
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Жительница Кызылжарского района Рысхан Сарсекеева открыла собственную кулинарию-кафетерий Caramel в административном центре – селе Бесколь. Эта история о том, как мечта, замешанная на любви к кондитерскому делу и поддержанная государством, превратилась в нас­тоящий бизнес со вкусом успеха.

фото Палаты предпринимателей СКО

Десять лет назад Рысхан Сарсекеева и представить не могла, что будет не юристом, а кондитером. По первому образованию она – специалист в области права, работала судебным исполнителем и юристом в частной компании. Но в 2015 году, во время декретного отпуска после рождения третьего сына, жизнь сделала сладкий поворот. Юридические кодексы женщина сменила на рецепты, а судебные иски – на ароматы свежей выпечки.

– Во время декрета я увлеклась выпечкой, проходила курсы и мастер-классы. Так пришла любовь к кондитерскому и поварскому делу, а вместе с ней и первые клиенты. Постепенно это увлечение превратилось в цель – открыть свою кулинарию, – вспоминает Рысхан.

Мечта обрела форму благодаря поддержке Палаты предпринимателей СКО и Карьерного цент­ра Кызылжарского района, где Рысхан получила грант на 1 576 000 тенге. На эти средства она приобрела профессиональное оборудование: духовой шкаф, тестомес, миксер, холодильную витрину – все, что нужно для воп­лощения идеи Caramel в жизнь.

Сегодня в ассортименте кулинарии – пирожки, чебуреки, торты, десерты, салаты и горячие блюда. Caramel уже успела полюбиться жителям аула, а впереди у Рысхан амбициозные планы: доставка продукции по Петропавловску и сотрудничество с магазинами.

Большую роль в успехе сыграл Центр обслуживания предпринимателей при Палате предпринимателей СКО. Консультант по маркетинговым услугам Дмитрий Шледевиц помог Рысхан бесплатно разработать бизнес-план и оформить документы для получения финансирования.

– Из 13 обратившихся предпринимателей семь получили гранты на общую сумму свыше 11 миллионов тенге. Еще 23 воспользовались льготным кредитованием. Это реальные результаты поддержки, – отмечает Дмитрий Шледевиц.

– Огромное спасибо хочу сказать Палате предпринимателей области, а также лично начальнику отдела Асель Самаратовой за оказанные поддержку и консультации, менеджеру ЦОП Дмитрию Шледевицу – за помощь в составлении бизнес-плана. Благодаря им я смогла осуществить давнюю мечту, – говорит индивидуальный предприниматель Рысхан Сарсекеева.

Всего за год консультант ЦОП помог подготовить 44 бизнес-плана, из которых 13 – для грантов, 31 – для кредитования.

#кулинария #Caramel #Рысхан Сарсекеева

Популярное

Все
Снегопад из детских желаний
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Последний турнир в уходящем году
Мелодии судьбы
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Лидером остается «Номад»
В сердцах поколений
Мир знаний для особенных детей
Дед Мороз пришел и к ветерану
И рампы негасимый свет...
Его звали Қожа
Там, где живет забота
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Когда служба – общее дело
Два бойца – одинаковы с лица
Нацгвардия – кузница талантов
Путешествие по древнему Таразу
Сто шагов к чистоте
Следуй за мечтой!
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Вторая жизнь пластика
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

В трех селах открыты амбулатории
Путешествие по древнему Таразу
Два бойца – одинаковы с лица
Нацгвардия – кузница талантов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]