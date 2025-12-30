Десять лет назад Рысхан Сарсекеева и представить не могла, что будет не юристом, а кондитером. По первому образованию она – специалист в области права, работала судебным исполнителем и юристом в частной компании. Но в 2015 году, во время декретного отпуска после рождения третьего сына, жизнь сделала сладкий поворот. Юридические кодексы женщина сменила на рецепты, а судебные иски – на ароматы свежей выпечки.

– Во время декрета я увлеклась выпечкой, проходила курсы и мастер-классы. Так пришла любовь к кондитерскому и поварскому делу, а вместе с ней и первые клиенты. Постепенно это увлечение превратилось в цель – открыть свою кулинарию, – вспоминает Рысхан.

Мечта обрела форму благодаря поддержке Палаты предпринимателей СКО и Карьерного цент­ра Кызылжарского района, где Рысхан получила грант на 1 576 000 тенге. На эти средства она приобрела профессиональное оборудование: духовой шкаф, тестомес, миксер, холодильную витрину – все, что нужно для воп­лощения идеи Caramel в жизнь.

Сегодня в ассортименте кулинарии – пирожки, чебуреки, торты, десерты, салаты и горячие блюда. Caramel уже успела полюбиться жителям аула, а впереди у Рысхан амбициозные планы: доставка продукции по Петропавловску и сотрудничество с магазинами.

Большую роль в успехе сыграл Центр обслуживания предпринимателей при Палате предпринимателей СКО. Консультант по маркетинговым услугам Дмитрий Шледевиц помог Рысхан бесплатно разработать бизнес-план и оформить документы для получения финансирования.

– Из 13 обратившихся предпринимателей семь получили гранты на общую сумму свыше 11 миллионов тенге. Еще 23 воспользовались льготным кредитованием. Это реальные результаты поддержки, – отмечает Дмитрий Шледевиц.

– Огромное спасибо хочу сказать Палате предпринимателей области, а также лично начальнику отдела Асель Самаратовой за оказанные поддержку и консультации, менеджеру ЦОП Дмитрию Шледевицу – за помощь в составлении бизнес-плана. Благодаря им я смогла осуществить давнюю мечту, – говорит индивидуальный предприниматель Рысхан Сарсекеева.

Всего за год консультант ЦОП помог подготовить 44 бизнес-плана, из которых 13 – для грантов, 31 – для кредитования.