Следят с высоты и на земле

Пожары
10
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской области с начала жаркого сезона от огня пострадало 192 га земель лесного фонда, в том числе 5 га, покрытых лесом.

фото автора

С учетом экстремально жарких и сухих периодов в июне и июле такие цифры на самом деле отражают отличную работу лесников. Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, всего зафиксировано 14 случаев возгорания, вызванных в основном грозами. Оперативному обнаружению способствовало авиапатрулирование с помощью четырех вертолетов. Кроме того, в лесхозах в мониторинге задействовали шесть дронов, помогающих контролировать ситуацию.

За последние семь лет на обновление противопожарного оснащения из областного бюджета было направлено больше 2 млрд тенге, приобретены пожарные и патрульные автомобили, тракторы, малые пожарные комплексы. В этом году для лесников закупили еще три вахтовых автомобиля и на подходе 110 единиц техники. Больше сотни лесников прошли обучение в Академии гражданской защиты при региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

#ДЧС #ВКО #пожары

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Газ приходит в глубинку
Путь воды
Для повышения качества услуг
Отбор в ПМКР продолжается
Города готовятся к зиме
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Оставили без квартир и денег
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

В Испании перекрыты автотрассы и железные дороги
Рекордная площадь земли выгорела в Испании
Среди основных причин пожаров в ВКО — грозы
На Кольсае стартовал международный тренинг по тушению лесны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]