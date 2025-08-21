Следят с высоты и на земле Пожары 21 августа 2025 г. 2:30 10 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Восточно-Казахстанской области с начала жаркого сезона от огня пострадало 192 га земель лесного фонда, в том числе 5 га, покрытых лесом. фото автора С учетом экстремально жарких и сухих периодов в июне и июле такие цифры на самом деле отражают отличную работу лесников. Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, всего зафиксировано 14 случаев возгорания, вызванных в основном грозами. Оперативному обнаружению способствовало авиапатрулирование с помощью четырех вертолетов. Кроме того, в лесхозах в мониторинге задействовали шесть дронов, помогающих контролировать ситуацию. За последние семь лет на обновление противопожарного оснащения из областного бюджета было направлено больше 2 млрд тенге, приобретены пожарные и патрульные автомобили, тракторы, малые пожарные комплексы. В этом году для лесников закупили еще три вахтовых автомобиля и на подходе 110 единиц техники. Больше сотни лесников прошли обучение в Академии гражданской защиты при региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям. #ДЧС #ВКО #пожары