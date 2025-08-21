С учетом экстремально жарких и сухих периодов в июне и июле такие цифры на самом деле отражают отличную работу лесников. Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, всего зафиксировано 14 случаев возгорания, вызванных в основном грозами. Оперативному обнаружению способствовало авиапатрулирование с помощью четырех вертолетов. Кроме того, в лесхозах в мониторинге задействовали шесть дронов, помогающих контролировать ситуацию.

За последние семь лет на обновление противопожарного оснащения из областного бюджета было направлено больше 2 млрд тенге, приобретены пожарные и патрульные автомобили, тракторы, малые пожарные комплексы. В этом году для лесников закупили еще три вахтовых автомобиля и на подходе 110 единиц техники. Больше сотни лесников прошли обучение в Академии гражданской защиты при региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.