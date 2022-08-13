Смаилов осмотрел строительство новых производственных и социальных объектов в Нур-Султане

В субботу, 13 августа, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новых производственных и социальных объектов в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, глава Правительства посетил стройплощадку многопрофильного завода «YDA Industrial Park» на территории СЭЗ «Астана Технополис». Предприятие представляет собой интегрированный комплекс по производству медицинского оборудования, медицинской и офисной мебели, модульных сборных сооружений, а также фасадов, витражей, окон и дверей. Продукция предприятия будет поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться в соседние страны. Проект общей стоимостью более $46 млн реализуется за счет иностранных инвесторов.

Премьер-министр отметил, что запуск завода положительно скажется на импортозамещении продукции, которая в данный момент ввозится из-за рубежа.

«В нашей стране реализуются экономические реформы, направленные на обеспечение свободы предпринимательства и улучшение инвестиционного климата. Мы всегда приветствуем приход инвесторов. И этот проект является свидетельством тому, что в Казахстане можно эффективно работать, причем с выходом на рынки соседних регионов», – сказал глава Правительства.

В свою очередь председатель правления «YDA Group» Хусейн Арслан отметил, что 4 из 5 производств предприятия будут впервые представлены в Казахстане.

«Я хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону за активную поддержку. Мы работаем в тесном сотрудничестве с соответствующим министерством и акиматом города, поэтому чувствуем себя уверенно», – сказал Хусейн Арслан.

Далее глава Правительства ознакомился с ходом строительства новой общеобразовательной школы на 1200 мест, которая имеет потенциал по приему 2400 учеников в две смены. Учебное заведение строится в густонаселенном районе Есиль, что позволит решить вопрос с переуплотненным режимом в школах-лицеях №84 и №85. Ввод ее в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Всего в этом году в столице планируется завершить строительство 11 школ. Это позволит создать дополнительно свыше 23 тыс. ученических мест.

«На протяжении последних лет у нас ежегодно рождаются порядка 400 тыс. детей. Эти дети сейчас идут в школу, и наблюдается некоторая их перегруженность. Поэтому планируется увеличить финансирование из республиканского бюджета на строительство школ. В новых школах столицы закладываются высокие стандарты оснащенности. И мы хотим, чтобы эти стандарты были во всех других строящихся учреждениях образования страны с тем, чтобы дать возможность нашим детям учиться в комфортных условиях», – подчеркнул Премьер-министр.

Алихан Смаилов также посетил строительство многоквартирного жилого дома по улице А. Бектурова на 577 квартир, 189 из которых будут предоставлены жителям аварийных домов.

«За последние три года в столице превышен пятилетний показатель по строительству жилья – с 2019 года в эксплуатацию введено 8 млн квадратных метров. В целом по поручению Главы государства объем строительства доступного жилья в столице увеличен более чем в пять раз», – отметил глава Правительства.

Также Алихан Смаилов от имени Правительства поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

«Строительная отрасль является важной и динамично растущей отраслью отечественной экономики. Только за первое полугодие этого года объемы строительства увеличились более чем на 9%, введено эксплуатацию свыше 6,6 млн квадратных метров жилья. Пользуясь случаем, хочу пожелать строителям и ветеранам отрасли профессиональных успехов, здоровья и благополучия!» – сказал Алихан Смаилов.

В рабочем объезде также приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и аким столицы Алтай Кульгинов.