Смаилов предложил премьер-министру Кубы обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета в городе Сочи (РФ).

Как отметил Алихан Смаилов, Казахстан и Куба демонстрируют открытость к укреплению и углублению двустороннего сотрудничества. В частности, это нашло отражение в том, что уровень дипмиссии республики на Кубе был повышен до полноценного посольства.

«Товарооборот между нашими странами имеет динамику к увеличению. В этой связи мы поддерживаем проведение совместной работы по определению приоритетных направлений торгово-экономического взаимодействия и возможных совместных проектов», – сказал глава Правительства.  

Он также добавил, что у стран есть большой потенциал развития сотрудничества в сферах фармацевтики и биотехнологий. Так, в настоящее время уже налаживается определенное взаимодействие между соответствующими компаниями Казахстана и Кубы.

«Мы надеемся, что это приведет в дальнейшем к конкретным результатам», – подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов также обозначил важность последовательного расширения двусторонней договорно-правовой базы и предложил обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках граждан двух стран.

Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил заинтересованность Кубы в более глубоком развитии экономических связей с Казахстаном.

«Здравоохранение является одной из потенциальных сфер возможного сотрудничества между нашими странами. Здесь речь идет о фармацевтической и биотехнологической промышленности, медицинских услугах, академическом обмене. Есть разные направления, связанные с этой отраслью, которые мы можем развивать», – сказал Мануэль Марреро Крус.

Он также обозначил интерес к укреплению сотрудничества в таких направлениях, как металлургическая и химическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство.

В заключение Мануэль Марреро Крус пригласил премьер-министра РК посетить Кубу в любое удобное время.

Напомним, 8 июня глава Правительства Казахстана Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи. 

#политика #Смаилов #экономика #премьер-министр #международное сотрудничество #виза #Куба

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