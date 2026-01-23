Важнее запретов

Многие из нас до сих пор относятся к компьютеру и смарт­фону с опаской. Нам кажется, что Интернет – это дремучий лес, полный ловушек. На самом деле, если вы умеете переводить деньги через приложение или оплачивать коммуналку в телефоне, вы уже наполовину «в теме». Ваши дети родились с планшетом в руках, для них это привычно, как для нас в свое время обычная тетрадка. Но именно здесь и кроется подвох.

Представьте, что вы запретили ребенку выходить на улицу, потому что там машины и незнакомцы. Поможет ли это? Вряд ли. Ребенок все равно найдет способ выйти, но не будет знать, как переходить дорогу. С Интернетом так же. Если просто отобрать телефон, ребенок почувствует себя чужим среди сверстников и начнет от вас скрываться. Наша задача не отобрать «игрушку», а научить правилам безопасности.

Сегодня все говорят про ИИ и порой очень страшатся его. Для ребенка это просто очень умный собеседник. Он может помочь с домашним заданием, объяснить сложную тему или даже научить рисовать. Главный совет: не ругайте ребенка за то, что он пользуется помощью Интернета и ИИ. Лучше попросите его показать вам: «А что это такое? Как оно работает?» Когда­ вы проявляете интерес, а не агрессию, ребенок сам начнет с вами советоваться.

Многие родители старой закалки пытаются решить пробле­му радикально: отобрать телефон, отключить роутер, установить жесткий лимит «час в день». Однако в 2026 году такой подход напоминает попытку запретить ребенку дышать городским или сельским воздухом. Смартфон сегодня – это не просто игрушка, а входной билет в современное общество. Если мы просто запрещаем гаджеты, мы не защищаем ребенка, а лишаем его возможности адаптироваться. Когда он все равно столкнется с Интернетом (а это произойдет у друзей или в школе), он окажется перед ним безоружным. Задача родителя не строить заборы, а стать наставником, который научит отличать полезное от вредного.

Сегодня многие государства мира, в том числе и Казахстан, выдвигают инициативы по ограничению доступа к Интернету для несовершеннолетних. И это вполне оправданно: в эпоху, когда алгоритмы соцсетей борются за внимание ребенка агрессивнее любого маркетинга, обществу нужны защитные механизмы. Однако к этому вопросу необходимо подходить предельно щепетильно.

Запрет не должен превращаться в слепую стену. Задача не в том, чтобы «отключить» подрастаю­щее поколение от мира, а в том, чтобы создать безо­пасный цифровой периметр. Речь идет о защите от деструктивного­ контента, кибербуллинга и бесконтрольного сбора данных. Важно, чтобы ограничения шли рука об руку с обучением: мы должны давать детям не только фильтры, но и навыки критического мышления. Только так технология останется инструментом развития, а не превратится в источник экзистенциальной угрозы.

Слово «нейросеть» часто пугает, но на деле это просто очень продвинутый помощник, в том числе и в учебе. Представьте себе репетитора, который доступен 24 часа в сутки и готов терпеливо объяснять одну и ту же тему десять раз подряд.

ИИ может помочь ребенку подтянуть английский язык, разобрать сложную задачу по математике или найти интерес­ные факты из истории Казахстана.­ Главное – научить ребенка не просто просить ИИ «сделай за меня», а спрашивать «объясни мне, как это решить». В этом случае технологии развивают мозг, а не расслабляют его. Государственная программа «Цифровой Казахстан» как раз и направлена на то, чтобы наши дети умели пользоваться такими инструментами для созидания и саморазвития.

Как контролировать незаметно?

В современных телефонах есть функция «Родительский контроль».­ Она позволяет не «шпионить», а просто ограничивать время в играх или блокировать сайты с плохим содержанием. Это как ремень безопасности в машине: он есть, он защищает, но не мешает ехать. Также многие приложения позволяют родителям видеть, сколько времени ребенок проводит в телефоне и какие сайты посещает. Это полезные инструменты, но они не должны заменять доверие.

Лучший вид контроля – это ваш искренний интерес, а лучшая защита – это не суперпрограмма, а ваше доверие. Попросите ребенка показать его любимую игру, спросите, какие видео он смотрит. Если ребенок знает, что за ошибку его не лишат Интернета на месяц, а помогут разобраться, он сам придет к вам за советом. Если он столкнется с чем-то пугающим в сети, он не будет прятаться, зная, что дома его поймут и помогут, а не просто заберут телефон в наказание.

Технологии – это прекрасно, но они не заменят живого общения, запаха свежего хлеба или игры в футбол на улице. Должен быть баланс между виртуальным и реальным. Нам, взрослым, необходимо подавать пример. Если папа или мама, а сейчас даже дедушки и бабушки, весь вечер проводят в смартфоне, бесполезно требовать от сына или дочери читать книгу.

Договоритесь о «зонах без гаджетов», например, обеденный стол или время за час до сна. Это поможет ребенку сохранить здоровую психику и научит его ценить настоящий, живой мир, который гораздо богаче любой картинки на экране.