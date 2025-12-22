Смерть ребенка в стоматологии: анестезиологу вынесли приговор

Суд
364

В межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении анестезиолога, обвиняемой в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родители девочки обратились в частную стомотологию с жалобами ребенка на зубную боль. При осмотре выявлено 11 пораженных зубов. Для подготовки к лечению под наркозом пациентке назначено обследование (ОАК, коагулограмма, УЗИ сердца). Несмотря на воспалительные процессы и неблагоприятные лабораторные показатели, Ж. допустила проведение длительного лечения под общей седацией.

"В ходе процедуры использовался севофлуран в масочном режиме 4,5 часа, лечение проводил стоматолог А. При анестезиии применялся несоответствующий дыхательный контур и отсутствовала синхронизация с аппаратом ИВЛ, что привело к снижению минутной вентиляции легких, острой гипоксии, отеку головного мозга и как следствие, к смерти пациентки", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимой подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также материалами уголовного дела.

Подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.

Суд назначил ей  2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинской помощи либо медицинских услуг, сроком на 3 года. Вместе с тем на основании акта амнистии женщина освобождена от назначенного основного наказания.

По делу потерпевшей стороной гражданский иск не заявлялся. Приговор не вступил в законную силу. 

#суд #приговор #стоматология

