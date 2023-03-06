Смертельное ДТП со школьниками в Актобе: скончалась вторая девочка

У нее была открытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и подозрение на перелом основания черепа.

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В Актобе скончалась вторая девочка, пострадавшая в результате ДТП с Toyota Land Cruiser, которым управлял девятиклассник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Трагедия произошла в Шалкаре Актюбинской области вечером 4 марта. Ученик девятого класса сел за руль Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и внедорожник опрокинулся. В результате один ребенок погиб на месте, четверых с травмами доставили в районную больницу. Все они учащиеся девятого класса школы города Шалкар.

"16-летняя девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Школьница находилась в коме и 5 марта в 18.30 скончалась", - сообщили в акимате Актюбинской области.

Двух 15-летних мальчиков транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного - перелом нижнего конца бедренной кости, у другого - множественные переломы голени. Оба находятся под наблюдением врачей областного центра.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что автомашину девятиклассник взял без спроса у брата. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".