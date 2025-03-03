Смертельное отравление семьи в Мангистау: акимат оказал помощь родственникам

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сообщается, что все дети – несовершеннолетние

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родственникам погибших из Узбекистана оказана помощь в пересечении границы, а также матпомощь в погребении семьи. Об этом на брифинге сообщил замглавы региона Ербол Избергенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, пятеро погибших детей и их мать – граждане Казахстана, а отец семейства является гражданином Узбекистана.

Сообщается, что все дети – несовершеннолетние: 2011, 2013, 2015, 2019 г. р. Возраст еще одного ребенка назван не был.

2 марта сообщалось, что семья из Узбекистана в составе семи человек насмерть отравилась газом в частном доме в Мангистауской области  

Напомним, по предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил Ербол Избергенов. 

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