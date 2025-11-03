Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием Атлантического циклона, который вызовет осадки (преимущественно снег) и усиление ветра на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz

В начале ноября на территории страны прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине РК - низовые метели. Лишь на западе республики будет погода без осадков. В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются сильные осадки (переход дождя в снег), в северной половине РК в отдельных регионах - сильный снег.

Прогнозируется резкое понижение температурного фона днем: на севере, в центре РК до -2-10°C, на юге, юго-востоке до +2+7°C.