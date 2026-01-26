На втором заседании Конституционной комиссии началось поэтапное обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. В рамках заседания депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Снежанна Имашева представила сравнительную таблицу поправок, подготовленную по итогам первого заседания, с предложением последовательно рассмотреть положения Преамбулы и статей 1–39 Основного закона, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В ходе выступления было отмечено, что представленные предложения направлены на уточнение и укрепление основ конституционного строя, повышение юридической определённости норм и усиление правозащитных механизмов. Отдельный акцент сделан на ценностной роли Преамбулы, а также на необходимости актуализации конституционных норм с учётом современных общественных процессов.

«Преамбула Конституции — это не формальное вступление, а идейно-моральное ядро Основного закона, определяющее цели его принятия и базовые ориентиры развития государства», — подчеркнула Снежанна Имашева.

В дальнейшем обсуждение коснулось положений I и II разделов Конституции, включая вопросы закрепления принципов правового и светского государства, защиты человеческого достоинства, права на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также охраны частной жизни и персональных данных. Также рассматривались предложения, направленные на повышение нормативного статуса конституционных принципов и их прямое применение.

«Предлагаемые изменения ориентированы на усиление практической применимости конституционных норм и формирование единых подходов к их толкованию», — было отмечено в ходе заседания.

Кроме того, обсуждались инициативы, касающиеся развития человеческого капитала, образования, науки и культуры, усиления социальных гарантий, охраны окружающей среды и защиты семьи. Рассмотрение предложений носит поэтапный характер и будет продолжено на последующих заседаниях Конституционной комиссии.