Марату Бекетаеву снова продлили арест

Ранее арест экс-министру был продлен дважды: с 22 октября прошлого года до 21 января, а также до 21 февраля

Фото: пресс-служба правительства РК

Как сообщается, 12 февраля 2024 года специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Марата Бекетаева до 21 марта 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу органа.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Антикор сообщил, что подозреваемый «пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо нетребующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству».

Напомним, бывший министр был задержан при попытке скрыться из страны. 22 октября с санкции суда Астаны он был взят под стражу на 2 месяца.