Для многих жителей Семиречья это событие стало свидетельством диверсификации сельского хозяйства региона и попыткой вывести новую для него агрокультуру на продовольственный рынок республики.

Инициатива с орехом принадлежит крестьянскому хозяйству ТОО «Жетысу жер», в котором еще три года назад начали заниматься растение­водством и последовательно расширять ассортимент культур – от сахарной свеклы и кукурузы до бахчевых. В этом же сезоне на 200 га в хозяйстве посеяли три вида фасоли, а на экспериментальной площадке в 1,5 га – семена арахиса из Узбекистана.

– Арахис, или земляной орех, – очень интересная и полезная культура, востребованная в нашем регионе, она используется в приготовлении многих кулинарных изделий, но до сих пор это была импортная продукция, – отмечает директор хозяйства Канат Саниязов. – Климат Кызылагаша, где мы базируемся, с его жаркой погодой подходит для этой культуры, и бобовые в целом хорошо переносят засуху. Значит, их плантации неуязвимы, даже если будет дефицит полива.

Арахис – высококалорийный продукт: при переработке он дает до 45% масла и 20–25% белка, что делает его привлекательным и для пищевой промышленности, и для домашнего использования. Кроме того, растение обогащает почву азотом – полезным компонентом для севооборотов.

Урожайность арахиса на экс­периментальных участках в Кызылагаше нынче составила 1,5–2 т⁄га. При хорошем уходе, по оценке полевода, можно в дальнейшем получать с гектара и по 3–5 тонн земляного ореха.

Хозяйство использовало прицепные комбайны, которые фермеры практически самостоятельно собрали при помощи местных и приглашенных специалистов. В машинном парке у ТОО имеется шесть тракторов и ряд прицепной техники; в сезон работают 15 человек.

Важную роль играет и государственная поддержка: аграр­ное формирование получает льготные ГСМ, субсидии на семена, пестициды и удобрения. В 2022 году на полях установлено дождевальное оборудование – государство компенсировало 50% затрат.

Сейчас дождевальное орошение действует на 65 га, кроме того, применяется дискретный полив; в планах – внедрение капельного орошения, что позволит рачительней расходовать воду и повысить стабильность урожаев.

Канат Саниязов отмечает, что уже в следующем году хозяйство планирует расширить посевные площади под арахис до 10–15 га. Урожай текущего года предполагается упаковать в небольшие индивидуальные пакетики, это будет шаг к созданию собственного продукта на рынке орехов и масличных культур.

Введение арахиса в ротацию посевов – логичный шаг для региона, где уже культивируются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые культуры, сахарная свекла, картофель и овощи. Появление новой культуры может снизить зависимость от импорта, расширить ассортимент перерабатывающей промышленности и создать дополнительные рабочие места.

С учетом достаточного количества посевных площадей в регионе и благоприятных климатических условий в отдельных микрозонах у инициативы есть потенциал для роста. Успех зависит от масштабирования эксперимента, совершенствования переработки и упаковки, а также от государственной поддержки. Если все элементы удастся совместить, земляной орех может стать еще одним узнаваемым продуктом области Жетысу.