Софья Самоделкина идёт второй на турнире в Японии

Спорт
10

В японском городе Осака стартовал этап Гран-при по фигурному катанию - NHK Trophy 2025, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В короткой программе среди женщин спортсменка национальной сборной Софья Самоделкина набрала 67,75 балла и пока занимает второе место. После первой части соревнований лидерство удерживает трижды чемпионка мира, бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине (в одиночном катании) и серебряная призёрка (в командных соревнованиях) Каори Сакамото из Японии.

Завтра в 16:20 по времени Астаны пройдёт произвольная программа, по результатам которой определятся призёры.

Победа приносит 15 баллов, второе место - 13, третье - 11. Эти очки учитываются при формировании списка участников Гранд-финала, куда проходят лучшие по итогам шести этапов.

В соревнованиях в Японии участвуют 60 фигуристов из 17 стран.

#Япония #фигурное катание #Софья Самоделкина

