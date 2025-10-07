Фото: Национальный музей РК

Цель экспозиции — познакомить общественность с культурным, бытовым, политическим и духовным наследием огузских племен, проживавших на территории страны в период с VIII по XI века. Выставка представляет около 300 подлинных экспонатов и их макетов, предоставленных различными музейными фондами Казахстана. В их число входят богатые археологические находки, а также этнографические, нумизматические и ювелирные коллекции, дополненные предметами быта и культа. Эти ценные артефакты (керамика, монеты, украшения) собраны из хранилищ Национального музея, Кызылординского областного краеведческого музея и университета имени Коркыт-Ата.

Параллельно с открытием выставки состоялся научный семинар, посвящённый ключевым вопросам изучения и сохранения огузского наследия. В ходе мероприятия были обсуждены такие важные темы, как города огузов в Сырдарьинском регионе, последние результаты раскопок Жанкента, разработка экспозиционных решений для музеев Кызылординской области и другие актуальные проблемы, связанные с культурой эпохи огузов. В качестве ведущих докладчиков выступили: кандидат исторических наук и PhD, директор столичного филиала Института археологии имени К.Х. Маргулана Айсулу Искандерова, представившая доклад «Огузские города Сырдарьи (по новым исследованиям)», и старший научный сотрудник Тюркской академии, кандидат исторических наук Асхат Сайлау, осветивший тему «Жанкент: хроника раскопок и открытий 2023–2025 гг.».

Прозвучавшие доклады прояснили вопросы исторического развития Огузского государства, его цивилизационной и культурной роли на Сырдарье, а также подчеркнули важность новых данных, полученных в ходе недавних археологических работ. Семинар позволил не только обозначить современные приоритеты в изучении наследия огузов, но и обсудить возможности интеграции найденных артефактов в современную музейную практику.

Жанкент, древний город, некогда служивший важным центром торговли и культурного обмена, где смешивались традиции кочевников и земледельцев, теперь оживлен благодаря мультимедийным технологиям. Посетители получают возможность не просто увидеть экспонаты, а погрузиться в прошлое: услышать мелодии кобыза (кюи) и увидеть художественные произведения, посвященные духовному наследию Коркыт-ата. Отдельная часть экспозиции под названием «Религиозные верования VIII–XI веков» демонстрирует сложный переход местного населения от доисламских традиций к утверждению исламской культуры.

Особое внимание привлекают экспонаты, связанные с коммерцией и властью: это серебряные монеты с именами огузских правителей и редкие находки, относящиеся к Саманидскому периоду. В залах представлены предметы, обнаруженные за последние 20 лет в ходе раскопок в Жанкенте и на городище Кескен-Куик-кала, включая широкий спектр артефактов — от повседневных предметов быта до изысканных украшений и уникальных ритуальных символов.

