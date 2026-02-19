Солидарность в Рамазан: Верховный муфтий призвал предпринимателей снизить цены на продукты

Общество,Религии
147
Дана Аменова
специальный корреспондент

В своем обращении он акцентировал внимание на том, что объединение ресурсов бизнеса и духовных инициатив позволит оказать реальную помощь социально уязвимым слоям населения

Фото: архив Kazpravda.kz

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил, что проявление милосердия со стороны меценатов призвано внести вклад в укрепление духовных ценностей и единства казахстанского общества, сообщает Kazpravda.kz

«В этот месяц, когда награды за благие дела приумножаются, люди стараются проводить ауызашар, оказывать благотворительную помощь нуждающимся, а также получить благодарность и благословение старших. В связи с этим призываю всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные мероприятия, организуемые Духовным управлением мусульман Казахстана в этот священный месяц.

Призываю предпринимателей организовать скидки на социально значимые продукты питания. Призываю проводить поминальные обеды, выпадающие на месяц Рамазан, во время ауызашара, чтобы удостоиться большей награды. Пусть в этот священный месяц благо от каждого нашего доброго дела приумножится! Мира и благополучия нашей стране и земле, пусть наша независимость будет вечной!» – заключил Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, ДУМК представило официальное расписание, включая время наступления Қадыр түні и праздника Ораза айт для жителей всех регионов страны. 

 

#цены #продукты #муфтий #Рамазан #ДУМК

