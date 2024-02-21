Сотрудников СГО наградили за спасение тонущего ребенка в Алматы

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Находившиеся в служебной командировке в Алматы сотрудники СГО спасли ребенка, который чуть не утонул в общественном бассейне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщается, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка, сотрудник службы государственной охраны лейтенант Абиров Серик награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» / «За спасение утопающих». Подполковник Талгат Касенов, а также майор Ильяс Серік награждены «Благодарственным письмом МЧС РК ». 

Награды от имени министра по ЧС вручил начальник ДЧС Алматы полковник Нурлан Атыгаев.

– От имени органов гражданской защиты выражаю благодарность вам за принятие оперативных действий по спасению ребенка, когда никто уже не возлагал надежды. Благодаря вашим умелым действиям и гражданским позициям удалось предотвратить несчастный случай», – отметил глава ДЧС.

Самые главные слова выразил отец ребенка, приехавший в ДЧС, чтобы поблагодарить их за своевременно оказанную помощь. 

– Хотелось бы поблагодарить сотрудников, что оказались на месте, оказали первую необходимую помощь, хотел бы поблагодарить за профессионализм. Спасибо им... что оказались рядом. Рахмет от меня и моей семьи», – волнуясь, обратился к спасателям отец ребенка.

Напомним, в минувший выходной, 18 февраля  около 17:00 на территории общественного бассейна люди начали кричать о помощи, что в бассейне утонул ребёнок возрастом примерно 5-6 лет.

Проявив решительность, сотрудники СГО незамедлительно начали оказывать первую помощь – ребенок лежал без сознания. Лейтенант Абиров Серик, проверив пульс на сонной артерии, определил его отсутствие - ребенок не дышал.

Убедившись в отсутствии инородных предметов в полости рта, приступил к сердечно-легочной реанимации. Все действия по спасению утопленника проводились под командованием Абирова Серика, который делал искусственное дыхание методом «Рот-ко рту», а Талгат Касенов и Серік Ілияс проводили компрессию грудной клетки. После нескольких попыток реанимации ребенок, прокашлявшись, задышал.

Отметим, в прошлом году женщина, реанимировавшая тонувшего в бассейне ребенка в Астане, оказалась сотрудником полиции. 

#награда #ребенок #спасение #бассейн #сотрудники #СГО

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