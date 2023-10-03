Совбез ООН одобрил создание многонациональной миссии помощи Гаити

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Многонациональная миссия на Гаити, согласно резолюции, предложенной США и Эквадором, будет развернута немедленно сроком на год. Резолюцию поддержали 13 стран-членов Совбеза, Россия и Китай воздержались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Фото: news.un.org

Отмечается, что расходы на осуществление временной операции будут покрываться за счет добровольных взносов и поддержки со стороны отдельных государств-членов и региональных организаций и в строгом соответствии с международным правом.

Главная задача – оказание оперативной поддержки Гаитянской национальной полиции в ее борьбе с преступными бандами, которые похищают людей, подвергают население сексуальному и гендерному насилию, торгуют людьми, незаконный провозят мигрантов и контрабанду оружия, а также совершают убийства, внесудебные расправы и вербуют в свои ряды детей.

Как говорится в недавнем докладе генерального секретаря ООН о ситуации в Гаити, эта страна «переживает многоплановый кризис, расшатывающий государственные институты». Как отмечает глава ООН, на сегодня вооруженные банды подчинили своему контролю приблизительно 80 процентов территории агломерации Порт-о-Пренса.

По данным ООН, насилие распространяется и на департаменты за пределами столицы. В последние несколько месяцев был отмечен значительный рост числа тяжких преступлений, таких как убийства, похищения и изнасилования. Неизбирательные крупномасштабные нападения на целые районы и их жителей привели к перемещению почти 130 тысяч человек.

В период с 1 января по 15 августа 2023 года на Гаити были убиты по меньшей мере 2439 человек, 902 получили ранения, 951 человек был похищен, сообщается в докладе. Эскалация насилия, зарегистрированная с начала 2023 года, теперь затрагивает все районы столицы страны, Порт-о-Пренса, включая те, которые до недавнего времени считались безопасными.

Разгул бандитизма спровоцировал антиправительственные народные выступления, а также рост числа отрядов самообороны и связанного с этим насилия, включая убийства и линчевания, что лишь усилило социальную разобщенность. В апреле 2023 года в Порт-о-Пренсе возникло направленное на борьбу с бандами движение самообороны, известное под названием «Бва кале».

Генеральный секретарь подчеркивает, что высокий уровень вооруженного насилия имеет серьезные последствия для социально-экономической деятельности. Свобода передвижения ограничена, поскольку члены банд угоняют коммерческий и общественный транспорт, следующий по магистральным дорогам, вымогают деньги у проезжающих или грабят их.

Из-за эскалации насилия вынуждены прекращать работу школы, и дети подвергаются риску вербовки в банды. Преступным группам удалось изолировать целые районы, главным образом в целях собственного обогащения. Они запугивают местное население насильственными методами, в том числе совершая нападения на объекты критически важной инфраструктуры.

#ООН #миссия #проблема #помощь #Гаити #бандитизм

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